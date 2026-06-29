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Valencia, Ven.- "Sepan que México está con ustedes", esa es la frase con la que Martín Pérez resume a EFE su llegada, junto a sus demás compañeros de la agrupación de rescate mexicana ´Los Topos´, a la ciudad de Valencia para luego trasladarse a localidad La Guaira, que fue la mayor afectada tras los terremotos del pasado miércoles en Venezuela.

Y es que el vuelo que los traía a cumplir sus labores de rescate en suelo venezolano tuvo que ser demorado en Panamá mientras la tripulación y pasajeros esperaban pacientemente la llegada de este contingente compuesto de seis hombres y una mujer, quienes fueron recibidos con aplausos al abordar la aeronave.

Pérez, quien ha cumplido misiones de rescate durante al menos 20 años en Colombia, Ecuador, Perú, México y Nepal, afirmó que el sismo que sacudió a Venezuela ha sido uno de los "terremotos más fuertes" en los que ha tenido que participar.

"Fue fuerte, con unas zonas de mayor desastre", apuntó. Sin embargo, el también paramédico mexicano insistió en que está en el país para "ayudar a quien lo necesite y hasta el momento que se requiera".

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"Venimos a ayudar. Donde vean a algunos vestidos de naranja es México que está con ustedes", sentenció el rescatista.