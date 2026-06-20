Sepultan a una bebé víctima de ébola

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Bunia, RDC.- Los dolientes se reunieron el viernes para enterrar a una niña de 6 meses que murió de ébola esta semana, la tercera menor que fallece en un orfanato del este de la República Democrática del Congo.

Con una cruz en las manos, la gente se mantuvo a distancia cuando trabajadores de salud con mascarillas y guantes bajaban el pequeño ataúd a la tierra, y un sacerdote católico rezaba.

Ituri, la región en el centro del brote actual, ha reportado más del 90% de los casos.

La respuesta se ha complicado por enfrentamientos entre residentes y profesionales de la salud debido a los entierros interrumpidos y a la respuesta al brote, que en ocasiones se ha militarizado.

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La naturaleza impersonal de las prácticas de entierro seguro y la gravedad de la epidemia quedaron en evidencia el viernes, ya que sólo se permitió a los trabajadores sanitarios con equipo de protección manipular el ataúd y realizar el sepelio.

Durante una visita a Bunia el viernes, el ministro de Salud congoleño Roger Kamba dijo que había 933 casos confirmados y 245 muertes por el brote. También afirmó que todos los centros de salud serán gratuitos en Ituri y que se duplicarán las bonificaciones a los sanitarios.