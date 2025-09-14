Serbia, en profunda crisis

Belgrado, Serbia.- Los opositores y partidarios del presidente Aleksandar Vucic realizaron manifestaciones paralelas en varias partes de Serbia el sábado, reflejando una profunda crisis política en el país balcánico tras más de 10 meses de protestas contra el gobierno.

El Partido Progresista Serbio de Vucic recientemente comenzó a organizar sus propias manifestaciones para contrarrestar las persistentes protestas lideradas por estudiantes que han desafiado el control del presidente sobre el poder en Serbia.

No se reportaron incidentes importantes en las manifestaciones realizadas en varias ciudades y pueblos, y la policía permaneció separada a los dos grupos. Breves enfrentamientos estallaron en la capital, Belgrado, cuando la policía antidisturbios alejó a los manifestantes antigubernamentales mientras Vucic se unía a sus partidarios en una muestra de confianza. Vucic afirmó que “la gente quiere vivir normalmente, no quiere ser acosada y quiere ser libre”.

Vucic ha rechazado la exigencia estudiantil de convocar a elecciones parlamentarias anticipadas.

En su lugar, el presidente ha intensificado la represión de las protestas, en las que han participado cientos de millas de personas en los últimos meses. Más de 100 profesores universitarios han sido despedidos, mientras que la policía se ha enfrentado a acusaciones de brutalidad contra manifestantes pacíficos.

Vucic ha acusado a los manifestantes liderados por estudiantes de ser “terroristas” que están trabajando contra su país bajo órdenes de Occidente. No ha ofrecido ninguna evidencia para tales afirmaciones.

Las protestas comenzaron en noviembre del año pasado después de que el colapso de una marquesina de concreto en una estación de tren renovada en la ciudad norteña de Novi Sad matara a 16 personas. Esto ascendió un movimiento nacional que busca justicia para las víctimas y culpa de la tragedia a la negligencia alimentada por la corrupción.