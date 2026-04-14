Siete profesionales de salud juzgados por muerte de Diego Maradona

BUENOS AIRES (AP) — Casi un año después de que el juicio por la muerte del ídolo futbolístico Diego Maradona naufragara envuelto en el escándalo, un tribunal en las afueras de Buenos Aires inició el martes un nuevo proceso para esclarecer las circunstancias que rodearon al deceso que conmovió a Argentina en 2020.

El primer juicio por la muerte del astro, iniciado en marzo de 2025, fue anulado dos meses después al descubrirse la conducta indebida de la jueza Julieta Makintach —uno de los miembros del tribunal—, quien participaba clandestinamente en la realización de un documental sobre el proceso judicial. Makintach terminó siendo destituida como jueza.

Siete profesionales de la salud se sientan por segunda vez en el banquillo de los acusados señalados de tener algún grado de responsabilidad penal en el fallecimiento de Maradona por un ataque cardiaco el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa situada en las afueras de Buenos Aires. Allí el exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural en su cabeza.

En la exposición de los cargos, el fiscal Patricio Ferrari dijo que, entre el 11 y 25 de noviembre de 2020, Maradona, "que no se hallaba en pleno uso de sus facultades mentales", fue derivado a una rehabilitación bajo "una internación domiciliaria, un sanatorio en la casa, y eso es precisamente lo que no pasó".

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Ferrari sostuvo que en esa vivienda "un grupo de improvisados incumplieron todos los deberes a su cargo" como profesionales de la salud, incurrieron "en todo tipo de omisiones" y "abandonaron a su suerte a Diego Armando Maradona condenándolo a la muerte".

"Diego Armando Maradona fue asesinado el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, en Benavídez. Sí, asesinado", afirmó por su lado Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina —las hijas mayores del exfutbolista y parte querellante.

Los abogados defensores sostienen en tanto que el capitán de la selección que conquistó el Mundial de 1986 sufría de un cuadro clínico complejo y que no hubo delito alguno.

Expectativas

La audiencia que comenzó el martes en un tribunal de la localidad bonaerense de San Isidro está rodeada de una gran atención mediática debido al escándalo en que quedó envuelta Makintach, quien integraba junto a otros dos magistrados el tribunal que estaba entonces a cargo del proceso.

En esta ocasión, tres jueces distintos estarán a cargo del debate. Llevarán a cabo dos audiencias por semana durante el proceso que está previsto que se prolongue varios meses.

Con rostros serios y expresiones que mostraban una gran tensión, familiares del exfutbolista se sentaron en los bancos más cercanos al estrado donde se encuentran los magistrados.

Algunos fanáticos de Maradona se apostaban en las inmediaciones de la sede judicial con banderas y carteles en apoyo a su ídolo.

Acusados e imputaciones

La fiscalía sostiene que durante la internación médica en la vivienda alquilada por Maradona para recuperarse de la operación los profesionales acusados no le atendieron adecuadamente.

Entre los principales imputados están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz; además están siendo juzgados los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna; Mariano Perroni, representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería, y el enfermero Ricardo Almirón. Todos ellos cumplieron algún papel en la internación domiciliaria del exfutbolista.

Están acusados de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. Se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra imputada, hizo referencia a los problemas de adicción que tenía el exfutbolista y subrayó que no estaba considerado "un incapaz". "El encargado de la salud del señor Diego Maradona era el propio Diego Maradona, que tomaba decisiones, y en el marco de sus patologías ya conocidas tomaba decisiones, algunas correctas y otras incorrectas".

Los defensores de Luque sostuvieron por su lado que la fiscalía es inconsistente y remarcaron que Maradona murió de un infarto, no de un cuadro de deterioro progresivo que se generó en sus últimos días de vida. Aseguraron que si el exfutbolista estuviera vivo pediría "que no condenen" al neurocirujano imputado.