Sismo de 3.7 se siente en Lima, sin que se reporten daños

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Un sismo de magnitud 3,7 se sintió a las 15.24 horas (20.24 GMT) de este lunes en Lima, sin que se reporten daños personales o materiales, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Detalles confirmados

El epicentro del movimiento telúrico fue establecido en el océano Pacífico, a diecisiete kilómetros al oeste de la provincia del Callao, vecina de Lima, y su origen a una profundidad de 59 kilómetros.

De acuerdo con la información del IGP, el sismo alcanzó una intensidad de III en el Callao.

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Acciones de la autoridad

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó la información en sus redes sociales, donde reiteró a la ciudadanía las recomendaciones de seguridad ante este tipo de eventos.

Perú está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial y hasta septiembre pasado se habían registrado unos 700 movimientos telúricos en lo que va del año, según datos del IGP.

Entre los sismos recientes de mayor magnitud en Perú figuran uno de 7,2 ocurrido el 20 de agosto pasado en la región sureña de Ayacucho, que causó grandes daños materiales, pero no dejó víctimas mortales por su gran profundidad, ubicada a 108 kilómetros.

Otro sismo, de magnitud 5,4, se sintió el 18 de julio en la provincia de Chupaca, en la región central Junín, con un saldo de seis personas fallecidas, decenas más heridas y numerosos daños materiales.

El más reciente sismo devastador en el país andino se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde un movimiento de magnitud 7,9 causó la muerte de unas quinientas personas y millonarias pérdidas materiales.