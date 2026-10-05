¿Qué saber sobre las protestas por vivienda en España tras el desalojo de una mujer de 87 años?

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Decenas de miles de manifestantes han salido a las calles de varias ciudades de España desde hace días para exigir ayuda para los inquilinos, después de que los legisladores rechazaron un paquete de medidas de emergencia destinado a abordar la crisis de asequibilidad de la vivienda en el país.

Grandes multitudes marcharon en Madrid para pedir una huelga general y vivienda asequible. En la ciudad oriental de Valencia, la policía utilizó gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a manifestantes que rompieron el perímetro de seguridad fuera de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un complejo futurista del célebre arquitecto Santiago Calatrava, donde se realizaba una cumbre inmobiliaria.

Las imágenes mostraron altercados entre la policía y los manifestantes, en los que los agentes usaron porras para golpear a los inconformes, quienes arrojaron vallas. Hasta el momento, no se han reportado heridos.

La indignación pública por el desalojo de una mujer de 87 años ha puesto al gobierno progresista de España bajo una enorme presión para afrontar la arraigada crisis del costo de la vivienda en el país.

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El lunes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció elecciones anticipadas que se celebrarán el 29 de noviembre, con el objetivo de aprovechar la indignación de su base por las medidas de vivienda rechazadas.

Alrededor de 1.000 manifestantes han acampado durante la última semana en la Puerta del Sol de Madrid, uno de los espacios públicos más populares de la capital, después de que María del Carmen Abascal fuera desalojada el 23 de septiembre de la vivienda que había ocupado durante siete décadas en el centro de Madrid. Los manifestantes aseguran que no se irán hasta que el gobierno adopte medidas reales para proteger a los inquilinos. Un campamento similar se instaló en la Plaza Catalunya de Barcelona.

El gobierno de Sánchez respondió con medidas de emergencia destinadas a restringir los desalojos, frenar la especulación inmobiliaria y otorgar a los inquilinos contratos de alquiler indefinidos, entre otras medidas.

Pero los partidos conservadores de la oposición se unieron para rechazar el viernes en el Parlamento la ratificación de las medidas.

Esto es lo que hay que saber sobre la crisis de vivienda en España y la batalla política sobre cómo abordarla.

España enfrenta dificultades por su pequeño mercado de alquiler

La crisis de la vivienda lleva años gestándose en España, mermando los presupuestos de los hogares y enfureciendo a los votantes. Aunque muchos países atraviesan circunstancias similares, los más pobres y los jóvenes en España se ven especialmente afectados, porque no pueden permitirse comprar una vivienda y se ven presionados por el reducido número de casas en alquiler del país.

El alquiler medio casi se ha duplicado en los últimos 10 años. El precio por metro cuadrado ha subido de 8,20 euros (9,30 dólares actuales) en 2016 a 15,10 euros (17,15 dólares) este año, según el portal inmobiliario Idealista.

El gobierno indicó que el 26% de los españoles que viven en casas de alquiler destinan, en promedio, el 40% de sus ingresos al alquiler y los servicios, en comparación con el promedio de la Unión Europea, donde el 18% de los inquilinos lo hace.

España se sitúa cerca de los últimos puestos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto a viviendas de alquiler de propiedad pública, que representan menos del 2% de su oferta disponible. El promedio de la Unión Europea es del 8%.

Maricarmen encendió la chispa

Decenas de miles de personas marchan periódicamente en las principales ciudades para exigir acciones a los legisladores y culpar del aumento de los alquileres a los especuladores inmobiliarios, así como a plataformas de apartamentos turísticos como Airbnb.

Pero una nueva ola de indignación recorrió España cuando Abascal, que usa silla de ruedas, fue sacada en camilla de su apartamento después de que la policía acordonara la calle. Las imágenes televisadas del desalojo llevaron a miles de personas a protestar en Madrid y en otras ciudades de todo el país.

Abascal afirmó en un video grabado desde una cama de hospital tras el desalojo: "No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por las suyas".

La empresa inmobiliaria española que había insistido en desalojarla para alquilar la propiedad a un precio mucho más alto terminó alcanzando un acuerdo para que ella regresara al apartamento, señaló su abogado, y añadió que Abascal estaba "feliz". Aún no ha recibido el alta hospitalaria.

Aun con una resolución satisfactoria para "Maricarmen", como ahora se conoce ampliamente a Abascal, ella sigue siendo la personificación de la lucha contra los asfixiantes costos del alquiler. Los manifestantes han llevado pancartas con consignas como "¡Ni una Maricarmen más!" y han ido surgiendo protestas en ciudades de todo el país.