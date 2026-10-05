Meloni registra su voz para protegerse de deepfakes en Italia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

ROMA (AP) — La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha solicitado registrar su voz como marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con el objetivo de protegerse contra los deepfakes generados por inteligencia artificial.

La solicitud presentada ante el organismo de la Unión Europea incluye una grabación de audio de cuatro segundos en la que Meloni repite la frase "Io sono Giorgia Meloni" ("Soy Giorgia Meloni"), según los registros de la oficina el lunes.

La presentación, informada primero por el diario italiano La Repubblica, fue confirmada por un funcionario italiano que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a declarar públicamente.

Medidas contra deepfakes y protección legal

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La medida de Meloni se produce mientras gobiernos, reguladores y figuras públicas lidian con la rápida expansión de herramientas de inteligencia artificial capaces de replicar de forma convincente voces e imágenes.

La frase grabada evoca la célebre declaración de Meloni en un mitin político de 2019: "Soy Giorgia, soy mujer, soy madre, soy italiana, soy cristiana". El eslogan se hizo ampliamente conocido en Italia e inspiró una remezcla bailable viral. "Io sono Giorgia" fue también el título de su autobiografía de 2021.

Imágenes manipuladas de Meloni han circulado repetidamente en internet en los últimos años y, en ocasiones, se han hecho pasar por auténticas. Entre ellas hubo una imagen falsa que la mostraba sentada en una cama en ropa interior.

Reacciones y casos legales relacionados

Meloni ha advertido que los deepfakes pueden "engañar, manipular y perjudicar a cualquiera", e instó a los usuarios a verificar el contenido en línea antes de compartirlo.

"Yo puedo defenderme, pero muchos otros no pueden", expresó en mayo, después de que imágenes falsas suyas aparecieran en internet.

Medios italianos informaron que, incluso si se aprueba la solicitud de Meloni, la marca no impedirá automáticamente las imitaciones de su voz generadas por inteligencia artificial. Sin embargo, podría aportar una herramienta legal adicional contra el uso no autorizado.

La presentación se produce tras una batalla legal separada iniciada por Meloni en 2024 contra un hombre acusado de crear y publicar deepfakes pornográficos de ella. El caso sigue pendiente ante un tribunal italiano.

La estrella del pop Taylor Swift estuvo entre los objetivos más destacados de los deepfakes en 2024, cuando imágenes sexualmente explícitas generadas por inteligencia artificial la retrataron falsamente y se difundieron por internet. Ello avivó los llamados a reforzar las protecciones legales contra réplicas digitales no autorizadas.

Matthew McConaughey fue una de las primeras grandes celebridades en utilizar registros de marcas para asegurar derechos sobre su voz y movimientos.

La actriz Scarlett Johansson también manifestó preocupación por las voces generadas por inteligencia artificial tras objetar la voz de un chatbot de OpenAI que, según dijo, sonaba "inquietantemente similar" a la suya. Ella había rechazado participar en el proyecto. OpenAI negó haber imitado intencionalmente la voz de Johansson y posteriormente retiró la función.

Y en Japón la semana pasada, un tribunal otorgó protección legal a la voz humana por primera vez. El caso involucró a un popular actor de voz japonés que exigió que TikTok cerrara una cuenta por el uso no autorizado de su barítono, que había sido registrado como marca.