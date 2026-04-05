Son mexicanos, 4 de los soldados heridos en Irán

Los Ángeles, Cal.- Al menos cuatro soldados estadounidenses heridos en el conflicto contra Irán han sido identificados como mexicanos por el Pentágono, que hizo públicos los detalles de la operación Furia Épica iniciada hace cinco semanas y que ha dejado 13 militares del país norteamericano muertos.

Los cuatro soldados pertenecen al Ejército de los Estados Unidos, que ya contabiliza 247 heridos de un total de 365 heridos.

Otros 63 heridos hacen parte de la Armada, 19 son de la Infantería de Marina y 36 de la Fuerza Aérea.

De los 13 fallecidos, siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea. Las cifras han sido detalladas en el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) del Pentágono, que clasifica a otros tres soldados como hispanos.

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Dicho desglose no incluye las posibles bajas o heridos ocurridos este viernes cuando las fuerzas iraníes derribaron un caza de las fuerzas estadounidenses.

Uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán fue rescatado con vida, mientras tanto, las fuerzas de EU siguen trabajando para encontrar a un segundo tripulante, del que no ha trascendido su situación.

Casi al mismo tiempo del derribo del F-15, un segundo avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz. El único tripulante de esa nave fue rescatado con vida.

Este sábado se cumplen cinco semanas del arranque del conflicto el pasado 28 de febrero.

Trump propuso este viernes aumentar el gasto en defensa para el próximo año fiscal hasta llegar a la cifra récord de 1,5 billones de dólares, a cambio de recortar en programas sociales, según consta en la propuesta presupuestaria presentada por la Casa Blanca.

La propuesta generó rechazo incluso entre legisladores del propio partido de Trump.