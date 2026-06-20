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Sorprenden los Obama a visitantes al Centro

Por AP

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Sorprenden los Obama a visitantes al Centro
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      Chicago, Ills.- El expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama sorprendieron a los primeros 100 visitantes que cruzaron las puertas del nuevo Centro Presidencial Obama, al saludarlos personalmente el viernes.

      Los Obama, acompañados por el ex presentador de "Reading Rainbow", LeVar Burton, también leyeron "Where the Wild Things Are" ("Donde viven los monstruos") a 25 escolares en la sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago ubicada dentro del centro. 

      Los atónitos invitados estrecharon la mano de los Obama con el telón de fondo de una colorida pintura de más de 11 metros de altura que muestra un mapa de Chicago que se extiende hasta el techo, inspirada en el poema de 1914 de Carl Sandburg sobre la ciudad: "tempestuosa, recia, pendenciera, Ciudad de los Grandes Hombros".

      La apertura coincide con la celebración del Día de la Emancipación y se produjo después de una ceremonia de inauguración repleta de estrellas, en la que los Obama pronunciaron encendidos discursos ante un público compuesto por tres expresidentes, sus ex primeras damas y una larga lista de políticos, celebridades de primer nivel, músicos, atletas y otras personas. Miles de personas más se sumaron a la transmisión en vivo.

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