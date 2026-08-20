logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Surcorea y EU reducen maniobras conjuntas

Por AP

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
A
Surcorea y EU reducen maniobras conjuntas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Saúl, Corea del Sur.- Las fuerzas armadas de Corea del Sur y de Estados Unidos confirmaron el miércoles que estaban reduciendo de forma considerable sus maniobras conjuntas, días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el recorte en un aparente intento de retomar el contacto con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

      Trump ordenó el lunes al jefe del Pentágono "reducir sustancialmente" las maniobras militares Ulchi Escudo de Libertad con Corea del Sur, poco antes del inicio del primero de 11 días de ejercicios conjuntos. El mandatario estadounidense citó lo que describió como una buena relación con Kim y la negativa surcoreana a brindar apoyo a Estados Unidos en su guerra contra Irán.

      Las maniobras, así como un ejercicio similar que se realiza durante la primavera, son un pilar central de la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur, que se remonta a la Guerra de Corea de 1950-53. Pero también es una añeja fuente de tensiones con Corea del Norte, que ha calificado los ejercicios como un ensayo para una invasión y ha respondido con provocadoras pruebas de misiles. Días antes de que comenzaran las maniobras de este mes, Norcorea lanzó dos misiles balísticos al mar.

      Funcionarios surcoreanos dijeron que el sorpresivo anuncio de Trump se produjo sin previo aviso, desconcertando a muchas personas y generando preocupaciones sobre la preparación de la defensa conjunta.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estados Unidos enviará buque hospital a Perú para enfrentar El Niño
        Estados Unidos enviará buque hospital a Perú para enfrentar El Niño

        Estados Unidos enviará buque hospital a Perú para enfrentar El Niño

        SLP

        AP

        Agricultores y sectores exportadores alertan sobre pérdidas millonarias y reducción de producción.

        Detienen a reporteros en Base Vandenberg por confusión en evento
        Detienen a reporteros en Base Vandenberg por confusión en evento

        Detienen a reporteros en Base Vandenberg por confusión en evento

        SLP

        AP

        Cinco periodistas y dos militares fueron retenidos a punta de pistola en la Base Vandenberg durante una ceremonia oficial.

        Huracán Lala deja dos muertes en Isla Grande Hawai
        Huracán Lala deja dos muertes en Isla Grande Hawai

        Huracán Lala deja dos muertes en Isla Grande Hawai

        SLP

        AP

        Más de 19. mil clientes siguen sin electricidad en Hawai tras el paso del huracán Lala.

        Indiana sigue sin electricidad una semana después de tormentas
        Indiana sigue sin electricidad una semana después de tormentas

        Indiana sigue sin electricidad una semana después de tormentas

        SLP

        AP

        NIPSCO enfrenta cortes electricidad noroeste Indiana tras tormentas con 75.000 clientes sin luz.