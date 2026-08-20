Surcorea y EU reducen maniobras conjuntas

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Saúl, Corea del Sur.- Las fuerzas armadas de Corea del Sur y de Estados Unidos confirmaron el miércoles que estaban reduciendo de forma considerable sus maniobras conjuntas, días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el recorte en un aparente intento de retomar el contacto con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Trump ordenó el lunes al jefe del Pentágono "reducir sustancialmente" las maniobras militares Ulchi Escudo de Libertad con Corea del Sur, poco antes del inicio del primero de 11 días de ejercicios conjuntos. El mandatario estadounidense citó lo que describió como una buena relación con Kim y la negativa surcoreana a brindar apoyo a Estados Unidos en su guerra contra Irán.

Las maniobras, así como un ejercicio similar que se realiza durante la primavera, son un pilar central de la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur, que se remonta a la Guerra de Corea de 1950-53. Pero también es una añeja fuente de tensiones con Corea del Norte, que ha calificado los ejercicios como un ensayo para una invasión y ha respondido con provocadoras pruebas de misiles. Días antes de que comenzaran las maniobras de este mes, Norcorea lanzó dos misiles balísticos al mar.

Funcionarios surcoreanos dijeron que el sorpresivo anuncio de Trump se produjo sin previo aviso, desconcertando a muchas personas y generando preocupaciones sobre la preparación de la defensa conjunta.

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