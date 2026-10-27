Tallador aporta arte a tradición de Halloween

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Bahía de la Media Luna, Cal.- Cuando llega el otoño y las hojas empiezan a cambiar de color, Mike Valladao, ingeniero de sistemas en una empresa de ciberseguridad, se convierte en su alter ego, "Farmer Mike", también conocido como el "Picasso de los talladores de calabazas".

Farmer Mike lleva más de cuatro décadas cincelando rostros coloridos y criaturas cómicas en calabazas grandes. Con sus características overoles naranjas y su sombrero de campesino, ha esculpido cientos de calabazas convirtiéndolas en caras fantasmagóricas, paisajes marinos, brujas, dragones y figuras de la cultura pop como Yoda y Charlie Brown.

Valladao no tiene formación artística formal, pero siempre está buscando inspiración. Se le ocurren ideas al mirar arte en un museo o simplemente al caminar por la calle.

"A veces veo a alguien y pienso: ah, me gustan los dientes o me gustan las orejas o la forma en que se ensanchan las fosas nasales", comentó Valladao.

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Este año, "Farmer Mike" celebró 40 años de arte de Halloween en el Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival, que se realiza a mediados de octubre y es más conocido por su pesaje de calabazas gigantes. En el festival de dos días en la costa al sur de San Francisco, Valladao trabaja en el escenario para que la gente pueda verlo laborar.