logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

Fotogalería

Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tallador aporta arte a tradición de Halloween

Por AP

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
A
Tallador aporta arte a tradición de Halloween
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Bahía de la Media Luna, Cal.- Cuando llega el otoño y las hojas empiezan a cambiar de color, Mike Valladao, ingeniero de sistemas en una empresa de ciberseguridad, se convierte en su alter ego, "Farmer Mike", también conocido como el "Picasso de los talladores de calabazas".

      Farmer Mike lleva más de cuatro décadas cincelando rostros coloridos y criaturas cómicas en calabazas grandes. Con sus características overoles naranjas y su sombrero de campesino, ha esculpido cientos de calabazas convirtiéndolas en caras fantasmagóricas, paisajes marinos, brujas, dragones y figuras de la cultura pop como Yoda y Charlie Brown.

      Valladao no tiene formación artística formal, pero siempre está buscando inspiración. Se le ocurren ideas al mirar arte en un museo o simplemente al caminar por la calle.

      "A veces veo a alguien y pienso: ah, me gustan los dientes o me gustan las orejas o la forma en que se ensanchan las fosas nasales", comentó Valladao.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Este año, "Farmer Mike" celebró 40 años de arte de Halloween en el Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival, que se realiza a mediados de octubre y es más conocido por su pesaje de calabazas gigantes. En el festival de dos días en la costa al sur de San Francisco, Valladao trabaja en el escenario para que la gente pueda verlo laborar.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Francia anuncia sustitución de plataforma Parcoursup para 2028
        Francia anuncia sustitución de plataforma Parcoursup para 2028

        Francia anuncia sustitución de plataforma Parcoursup para 2028

        SLP

        AP

        Manifestaciones masivas en Francia exigen mejoras en educación y condiciones de vida.

        Japón despliega misil Tipo-25 en ejercicio conjunto con EU
        Japón despliega misil Tipo-25 en ejercicio conjunto con EU

        Japón despliega misil Tipo-25 en ejercicio conjunto con EU

        SLP

        El Universal

        El ejercicio Keen Sword involucra a 57 mil soldados y busca fortalecer la cooperación en defensa antimisiles y despliegue de armas.

        El partido de Flávio Bolsonaro reconoce la victoria de Lula en Brasil
        El partido de Flávio Bolsonaro reconoce la victoria de Lula en Brasil

        El partido de Flávio Bolsonaro reconoce la victoria de Lula en Brasil

        SLP

        EFE

        Flávio Bolsonaro anunció que organizará la oposición tras la derrota en la segunda vuelta electoral.

        Hombre de Illinois acusado por envío de polvo a Congreso
        Hombre de Illinois acusado por envío de polvo a Congreso

        Hombre de Illinois acusado por envío de polvo a Congreso

        SLP

        AP

        La sustancia enviada resultó no peligrosa, pero se investigan las amenazas y la intención detrás del envío.