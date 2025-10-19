Tensiones en conflicto Israel Palestina por violación del alto fuego en Gaza

ROMA, Italia, octubre 19 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Las bombas vuelven a caer sobre la Franja de Gaza, donde se consumó una nueva masacre tras apenas una semana de tregua. El acuerdo para el plan de paz de Donald Trump está colgando de un hilo debido a la escalada de ataques que amenaza con romper nuevamente el equilibrio en la tierra martillada por más de dos años de guerra.

Después de que en la noche Estados Unidos lanzara la alerta sobre una "violación inminente del alto el fuego por parte de Hamás contra la población" de la Franja, Israel denunció la ruptura del alto el fuego por parte de los milicianos con "un misil antitanque y disparos" contra las tropas de las FDI en Rafah.

En respuesta, el ejército israelí llevó a cabo una primera serie de ataques aéreos en Rafah y Beit Lahia, que continuaron en la tarde "contra objetivos terroristas" en la misma zona al sur de Gaza, con al menos 33 muertos contabilizados por la protección civil palestina. También dos militares murieron, informaron luego las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Israel anunció entonces el cierre de todos los pasos fronterizos y la suspensión de la entrada de ayuda en el enclave "hasta nuevo aviso".

Por su parte, Hamás negó todas las acusaciones, afirmando estar al tanto de los enfrentamientos en Rafah y sosteniendo que no tiene contacto con sus afiliados en esa área desde marzo pasado, y confirmando su intención de respetar el alto el fuego. Pero la crisis se intensifica y preocupa a Washington, según fuentes estadounidenses a Channel 12, que indican que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a Israel que responda a Hamás "de manera proporcional, pero con moderación", para evitar romper el acuerdo sobre el plan de paz del magnate.

"La situación sigue siendo muy inestable", pero "no podemos permitir que ellos desestabilicen el entendimiento", destacó un funcionario estadounidense.

Las supuestas violaciones de la tregua por parte de Hamás llevaron al gobierno del premier, Benjamín Netanyahu, a amenazar con un regreso a la guerra total contra los milicianos.

El primer ministro "ha mantenido consultas con el ministro de Defensa y los altos mandos militares y ha ordenado actuar con firmeza contra los objetivos terroristas en la Franja", comunicó su oficina, mientras que el ministro de extrema derecha Itamar Ben Gvir pidió a Netanyahu que retome a pleno las operaciones militares.

Los ataques son la gota que puede colmar un vaso ya puesto a prueba por las tensiones sobre la restitución de los cuerpos de los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023.

El domingo, Hamás anunció haber identificado otro cadáver para devolver al Estado judío "si las condiciones lo permiten". Pero aún faltan 15 por contar. Y el destino de los rehenes también está ligado a la reapertura del paso de Rafah: Israel aclaró que permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso" a la espera del regreso de todos los restos de los secuestrados.

Pero, según Hamás, esta política solo retrasará la restitución de los cuerpos, ya que "bloquea la entrada de los equipos necesarios para la búsqueda de los desaparecidos" y de los instrumentos para identificar los cuerpos.

Frente a este panorama, el mundo observa con aprensión las tensiones que amenazan con derrumbar las esperanzas de paz a menos de 10 días del inicio de la tregua en la Franja. Una perspectiva contra la cual los Estados Unidos trabajan a pleno rendimiento: los enviados del presidente Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, hablaron en una llamada de actualización con el ministro Ron Dermer y otros funcionarios israelíes para coordinar y discutir los próximos pasos.

Los dos enviados estadounidenses y el vicepresidente, J.D. Vance, están previstos en Israel la próxima semana para promover la siguiente fase del acuerdo.

"Nadie quiere volver a una guerra a gran escala", subrayó un funcionario estadounidense a Channel 12.

"Los israelíes quieren demostrar a Hamás que la violación del alto el fuego tiene consecuencias, sin romper el acuerdo".

Para la administración Trump -informada de antemano de la represalia de las FDI- la respuesta de Israel debería centrarse en el aislamiento de Hamas.

Y en lugar de reanudar la guerra, se debe actuar rápidamente para crear una alternativa a los milicianos en la Franja: en esta dirección van las noticias que desde hace días circulan sobre el renovado apoyo israelí a las milicias alternativas a Hamás en Gaza, y los informes de enfrentamientos violentos entre las facciones palestinas en el enclave.