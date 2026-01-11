Tensiones tras ataque con drones en Voronezh, Rusia

Un ataque con drones ucranianos mató a una persona e hirió a otras tres en la ciudad rusa de Voronezh, dijeron el domingo funcionarios locales. Mientras tanto, miles de residentes seguían sin electricidad en Kiev, tras un intenso bombardeo ruso.

El gobernador regional Alexander Gusev afirmó en Telegram que una joven murió durante la noche en una unidad de cuidados intensivos de un hospital después de que los escombros de un dron cayeran sobre una casa durante el ataque del sábado.

Otras tres personas resultaron heridas y más de 10 edificios de apartamentos, casas privadas y una escuela secundaria resultaron dañados, agregó, señalando que las defensas aéreas derribaron 17 drones sobre Voronezh. La ciudad tiene poco más de un millón de habitantes y se encuentra a unos 250 kilómetros (155 millas) de la frontera ucraniana.

El Estado Mayor de Ucrania informó el domingo que sus fuerzas atacaron tres plataformas de perforación operadas por el gigante petrolero ruso Lukoil en las aguas del Mar Caspio. Los ataques con drones de largo alcance de Ucrania a sitios energéticos rusos buscan privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo que necesita alimentar su maquinaria de guerra.

El ataque ocurrió después de que Rusia bombardeara Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles durante la noche del viernes, matando al menos a cuatro personas en la capital, Kiev, según funcionarios ucranianos. Por segunda vez en casi cuatro años de guerra, Rusia utilizó un nuevo y poderoso misil hipersónico que golpeó el oeste de Ucrania en una clara advertencia a Kiev y a la OTAN.

El mayor proveedor privado de energía de Ucrania, DTEK, informó el domingo que 30.000 personas en Kiev seguían sin electricidad tras el ataque. El alcalde, Vitali Klitschko, dijo el viernes que alrededor de la mitad de los edificios de apartamentos —casi 6.000— en la nevada Kiev se quedaron sin calefacción con temperaturas diurnas de aproximadamente -8 grados Celsius (17,6 Fahrenheit).

El intenso bombardeo y el lanzamiento del misil Oreshnik, capaz de portar armas nucleares, siguieron a los reportes de un importante progreso en las conversaciones entre Ucrania y sus aliados sobre cómo defender al país de una agresión importante por parte de Moscú si se llega a un acuerdo de paz liderado por Estados Unidos.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy declaró el sábado en su mensaje nocturno que los negociadores ucranianos "continúan comunicándose con la parte estadounidense".

El jefe negociador Rustem Umerov estuvo en contacto con socios estadounidenses el sábado, señaló.

Por separado, el Estado Mayor de Ucrania informó que Rusia atacó Ucrania con 154 drones durante la noche del domingo y 125 fueron derribados.

La principal oficina de inteligencia del Ministerio ucraniano de Defensa dijo el domingo que Rusia desplegó este mes el nuevo dron de ataque a reacción "Geran-5" contra Ucrania por primera vez. El Geran es una variante rusa del Shahed, diseñado en Irán.

Según la dirección, el dron puede llevar una ojiva de 90 kilogramos (200 libras) y tiene un alcance de casi 1.000 kilómetros (620 millas).