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Termina cuarentena por el hantavirus

Por AP

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Termina cuarentena por el hantavirus
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      Omaha, Nebraska.- Los últimos ocho estadounidenses que pasaron 42 días en una unidad especializada de cuarentena hospitalaria tras la exposición a un brote de hantavirus en un crucero que mató a tres personas han dejado las instalaciones en Nebraska.

      "Mediante una estrecha colaboración entre socios federales, estatales y locales, el HHS ayudó a proteger al pueblo estadounidense, contener riesgos potenciales y llevar este esfuerzo de respuesta a una conclusión exitosa", dijo la portavoz del HHS, Emily Hilliard, en un correo electrónico.

      Más de 120 personas de varias nacionalidades fueron evacuadas del MV Hondius en las Islas Canarias de España a principios de mayo, incluidos los 18 estadounidenses que terminaron en la Unidad Nacional de Cuarentena en Omaha.

      Además de esas personas evacuadas por expertos médicos con trajes de protección completos, al menos otros 30 pasajeros se bajaron del barco antes de que se documentara el brote. Entre ellos había siete estadounidenses, a quienes se les permitió vigilar en casa la aparición de cualquier síntoma. Cuando el barco finalmente atracó en los Países Bajos, 25 miembros de la tripulación y dos integrantes del médico personal estaban a bordo y tuvieron que guardar cuarentena.

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