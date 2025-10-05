Tiflis se llena de protestas tras elecciones locales boicoteadas

TIFLIS, Georgia (AP) — El primer ministro de Georgia acusó el domingo a la oposición de intentar derrocar a su gobierno y prometió una mayor represión contra la disidencia, horas después de que el partido gobernante afirmara una victoria aplastante en unas elecciones locales que fueron boicoteadas por sus principales rivales.

Decenas de miles de personas se congregaron en la capital, Tiflis, el día de las elecciones para marchar contra las políticas represivas del gobierno y lo que consideran un acercamiento constante de Georgia hacia la órbita de Moscú.

El partido Sueño Georgiano del primer ministro Irakli Kobakhidze afirmó el sábado por la noche haber ganado en todos los municipios del país en unas elecciones locales que fueron boicoteadas por los dos principales bloques de oposición, que las tacharon de farsa.

Las protestas y la agitación política han sacudido a Georgia desde que Sueño Georgiano detuvo las conversaciones para unirse a la Unión Europea el pasado noviembre, a pesar de ser un objetivo muy apreciado por muchos georgianos que ha sido consagrado en la constitución del país. La medida desencadenó oleadas de protestas que han sido respondidas con arrestos masivos y violencia policial. Esto ocurrió después de que el partido que gobierna desde hace mucho declarase su victoria en unas elecciones parlamentarias que la oposición dijo que estaban amañadas.

Las manifestaciones, grandes y pequeñas, han continuado a pesar de una represión en varios frentes por parte del gobierno a través de leyes que apunta a los manifestantes, grupos de derechos, organizaciones no gubernamentales y medios independientes. Los críticos dicen que algunas han sido modeladas a partir de la legislación aprobada en Rusia, donde el presidente, Vladímir Putin, ha sofocado duramente la disidencia.

La policía antimotines utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno el sábado para expulsar a los manifestantes del palacio presidencial, después de que rompieran las puertas e intentaran entrar al edificio.

La oposición había presentado la última marcha como parte de una "revolución pacífica" para restaurar los valores democráticos, pero en una rueda de prensa el domingo, Kobakhidze la describió como la culminación de meses de intentos de derrocar a su gobierno.

Cinco activistas, incluido el célebre cantante de ópera Paata Burchuladze, fueron detenidos tras la manifestación del sábado. Según el Ministerio del Interior de Georgia, fueron acusados de llamar a un derrocamiento violento del gobierno, así como de "organizar, liderar y participar en violencia grupal". El ministerio del interior también prometió encontrar a todos aquellos que intentaron forzar la entrada al palacio presidencial.

Los georgianos acudieron a las urnas el sábado para elegir a los alcaldes de cinco ciudades importantes, incluida Tiflis, los líderes de más de 50 otros municipios y miembros de los consejos municipales. Los dos principales bloques de oposición de Georgia y varios otros partidos críticos de Sueño Georgiano boicotearon la votación.