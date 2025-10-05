logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Militares venezolanos capacitan a los civiles

Por AP

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Militares venezolanos capacitan a los civiles

Caracas, Ven.- Una nueva jornada de adiestramiento nacional que incluyó a las Fuerzas Armadas, milicias y líderes comunitarios cercanos al gobierno de Nicolás Maduro se desarrolló el sábado en Venezuela, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos y un día después del ataque a otra embarcación que supuestamente traficaba drogas.

Dichos ejercicios se focalizaron esencialmente en “probar los instrumentos de comunicación que nos permiten transmitir mensajes, órdenes, instrucciones, aviones”, manifestó el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.

Las jornadas de adiestramiento iniciaron en septiembre tras la convocatoria de Maduro para incorporar a civiles que asistan a las Fuerzas Armadas ante la supuesta amenaza de Estados Unidos que desplegó buques de guerra en el Caribe argumentando el combate contra los cárteles de drogas latinoamericanos.

La capacitación transcurrió en todo el territorio venezolano orientado a la enseñanza de tácticas de comando, control y comunicación, reiteró Padrino López, tras asegurar que “nos ha obligado a hacerlo, el imperio norteamericano con todas sus amenazas”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la jornada el ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que Estados Unidos “no están luchando contra el narcotráfico, quieren apoderarse de los recursos naturales de Venezuela y de Colombia”.

El pasado viernes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció el que sería el cuarto ataque a una pequeña embarcación en el Caribe desde que arribaron los buques. Estados Unidos alega que las embarcaciones “trafican droga” y que sus tripulantes son “narcoterroristas”, como el caso de los cuatro que perecieron la víspera, según dijo el funcionario.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Takaichi hace historia en Japón
Takaichi hace historia en Japón

Takaichi hace historia en Japón

SLP

EFE

Enviarán tropas a Illinois
Enviarán tropas a Illinois

Enviarán tropas a Illinois

SLP

AP

Donald Trump planea federalizar a la GN, acusa gobernador

Militares venezolanos capacitan a los civiles
Militares venezolanos capacitan a los civiles

Militares venezolanos capacitan a los civiles

SLP

AP

Los drones trastocan el tránsito aéreo
Los drones trastocan el tránsito aéreo

Los drones trastocan el tránsito aéreo

SLP

AP