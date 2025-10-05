Enviarán tropas a Illinois

Chicago, Ills.- El gobierno del presidente Donald Trump planea federalizar a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois, afirmó el gobernador demócrata JB Pritzker el sábado.

Pritzker dijo que la Guardia recibió la notificación del Pentágono el sábado por la mañana de que las tropas serán convocadas. No especificó cuándo o dónde serán desplegadas, pero Trump ha amenazado durante mucho tiempo con enviar tropas a Chicago.

“Esta mañana, el Departamento de Guerra del gobierno de Trump me dio un ultimátum: llama a tus tropas, o lo haremos nosotros”, indicó Pritzker en un comunicado. “Es absolutamente escandaloso y antiestadounidense exigen a un gobernador que envíe tropas militares dentro de nuestras propias fronteras y contra nuestra voluntad”.

La escalada de la aplicación de la ley federal en Illinois sigue a otros despliegues similares en otras partes del país. Trump desplegó a la Guardia Nacional en Los Ángeles durante el verano y como parte de su toma de control de la aplicación de la ley en Washington, DC.

El gobernador de California, Gavin Newsom, exigió detener el despliegue en Los Ángeles y obtuvo un bloqueo temporal en una corte federal. El gobierno de Trump ha apelado ese fallo que demostró ilegal el uso de la guardia, y un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito ha indicado que cree que el gobierno probablemente prevalecerá.

Pritzker agregó que la medida de Trump en Illinois era una “actuación fabricada” que alejará de sus familias y de sus trabajos regulares a los miembros de la Guardia Nacional del estado.

“Para Donald Trump, esto nunca ha tenido que ver con la seguridad. Tiene que ver con el control”, sostuvo el gobernador, quien agregó que las fuerzas del orden estatal, de los condados y municipales se han coordinado para garantizar la seguridad de la instalación de ICE en Broadview, en las afueras de Chicago.

Autoridades federales informaron sobre el arresto de al menos 13 personas que protestaron el viernes cerca de la instalación, la cual ha sido un objetivo frecuente durante la intensificación de la aplicación de la ley migratoria del gobierno de Trump este otoño.

Trump ha federalizado a 200 tropas de la Guardia Nacional en Oregon, pero hasta ahora no parece que hayan sido trasladadas a Portland. Se les ha visto entrenando en la costa con anticipación del despliegue.