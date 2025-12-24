Tiroteo de agentes de inmigración en EE.UU. deja dos heridos

logo pulso
Por AP

Diciembre 24, 2025 04:23 p.m.
GLEN BURNIE, Maryland, EE.UU. (AP) — Agentes de inmigración de Estados Unidos dispararon contra un vehículo en movimiento el miércoles por la mañana durante una operación de control y remoción, e hirieron a dos personas, informaron funcionarios locales.

Un portavoz del Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel, en Maryland, dijo que ninguna de las personas baleadas tenía heridas que pusieran su vida en riesgo, y ambas fueron llevadas al hospital.

La policía de Anne Arundel respondió a un reporte de un tiroteo que involucraba a agentes federales alrededor de las 10:50 de la mañana. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) fueron los únicos funcionarios involucrados en el tiroteo, según la policía.

Preliminarmente, la policía dijo que los agentes se acercaron a una furgoneta blanca, pero que el conductor del vehículo intentó atropellarlos. Los agentes dispararon contra la furgoneta, que aceleró hasta detenerse en una zona boscosa, según la policía.

Las autoridades no revelaron las identidades de los heridos en el tiroteo.

La policía de Anne Arundel dijo que investigará el tiroteo, mientras que el FBI investigará la supuesta agresión contra los agentes y el ICE llevará a cabo una investigación interna. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Agentes de inmigración disparan contra vehículo en Maryland, hiriendo a dos personas. FBI investiga el suceso.

