Tiroteo en mall de Luisiana deja al menos 10 heridos
El gobernador Jeff Landry confirmó el incidente y pidió evitar la zona, agradeciendo la rápida respuesta policial
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- Al menos 10 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en untiroteo ocurrido en un centro comercial en Baton Rouge
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, en Louisiana, EU, informó la policía, de acuerdo con medios estadounidenses.
WAFB News citó al jefe policial TJ Morse, quien señaló que el tiroteo no fue un acto de violencia aleatorio, sino producto de una discusión entre dos grupos de personas que se encontraban en la zona de restaurantes y se comenzaron a disparar entre ellos.
Morse añadió que no existe ninguna amenaza para la población.
Seis víctimas fueron llevadas al hospital y otras llegaron por su cuenta. Algunos de los heridos están siendo sometidos a cirugía, en tanto que un tirador permanece fugitivo.
Jeff Landry, gobernador de Louisiana, señaló estar "al tanto del tiroteo que se está produciendo en el centro comercial Mall of Louisiana. Estoy en contacto con las fuerzas del orden y les mantendremos informados a medida que sepamos más. Por favor, eviten la zona". Añadió que él y su esposa Sharon "rezamos por los afectados y agradecemos la rápida respuesta de nuestras fuerzas del orden".
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva Orleans también dijo haber sido informado del tiroteo y estar "respondiendo al incidente, junto con nuestros socios".
no te pierdas estas noticias
Tiroteo en mall de Luisiana deja al menos 10 heridos
SLP
El Universal
El gobernador Jeff Landry confirmó el incidente y pidió evitar la zona, agradeciendo la rápida respuesta policial
Capturan a líderes de Mafia Mexicana en California
SLP
El Universal
Líderes y miembros clave de la Mafia Mexicana enfrentan cargos en tribunales federales de California.