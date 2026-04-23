Tiroteo en mall de Luisiana deja al menos 10 heridos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- Al menos 10 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en un

ocurrido en un centro comercial en

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, en Louisiana, EU, informó la policía, de acuerdo con medios estadounidenses.WAFB News citó al jefe policial, quien señaló que elno fue un acto de violencia aleatorio, sino producto de una discusión entre dos grupos de personas que se encontraban en lay se comenzaron a disparar entre ellos.Morse añadió que no existe ninguna amenaza para laSeis víctimas fueron llevadas al hospital y otras llegaron por su cuenta. Algunos de los heridos están siendo sometidos a, en tanto que un tirador permanece fugitivo., gobernador de Louisiana, señaló estar "al tanto delque se está produciendo en el centro comercial. Estoy en contacto con las fuerzas del orden y les mantendremos informados a medida que sepamos más. Por favor,". Añadió que él y su esposa Sharon "rezamos por los afectados y agradecemos la rápida respuesta de nuestras fuerzas del orden".El Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva Orleans también dijo haber sido informado dely estar ", junto con nuestros".