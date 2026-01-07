Tormentas invernales causan caos en Nueva Inglaterra

SCARBOROUGH, Maine, EE.UU. (AP) — Tormentas invernales trajeron nieve, hielo, lluvia helada y condiciones peligrosas para conducir a los estados de Nueva Inglaterra el miércoles, mientras la región se preparaba para más condiciones desagradables en los próximos días.

La combinación de lluvia, nieve y aguanieve cubrió la región, causando que docenas de distritos escolares cerraran por el día o comenzaran con retraso. No se esperaba que las acumulaciones de nieve fueran altas, pero las condiciones de las carreteras hicieron que fuera inseguro poner en marcha los autobuses el miércoles por la mañana, dijeron los distritos.

Aproximadamente 0,2 centímetros (una décima de pulgada) de hielo cubrió algunas áreas, un poco menos de la cantidad que puede causar cortes de energía por la caída de ramas de árboles, pero más que suficiente para crear carreteras inseguras. No obstante, hubo unos pocos miles de cortes de energía, principalmente en Maine, con varios cientos en Massachusetts.

"Con condiciones de hielo pronosticadas durante las rutas de autobuses de la mañana y la tarde, garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad", declaró la administración de la Unidad Escolar Regional 21 de Maine, con sede en Kennebunk.

Los seis estados de Nueva Inglaterra estaban bajo avisos de clima invernal del Servicio Meteorológico Nacional, y el servicio emitió varios comunicados de perspectiva de clima peligroso para las áreas del norte que podrían ser afectadas por tormentas invernales en los próximos días. La posibilidad de lluvias intensas seguidas de temperaturas en descenso podría crear condiciones de conducción peligrosas más adelante en la semana, dijo el servicio.

Las autoridades de carreteras en Maine, Nueva Hampshire y Massachusetts informaron de numerosos accidentes de tráfico y derrapes de vehículos en esos estados, aunque no se reportaron lesiones graves hasta el final de la mañana del miércoles. Al menos cinco aeropuertos de Nueva Inglaterra, incluido el Aeropuerto Internacional Logan en Boston, tenían aeronaves siendo tratadas con líquido descongelante para la nieve y el hielo.

En el sur de Maine, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de clima invernal a pesar del potencial de solo 5 centímetros (2 pulgadas) de nieve en algunas áreas, indicó Jerry Combs, meteorólogo del servicio en Gray, Maine. Y podría haber más clima peligroso en camino, ya que se espera que otro sistema traiga lluvia el viernes por la noche hasta el sábado, seguido del potencial de nieve del sábado al domingo, señaló.

El servicio generalmente se abstiene de emitir un aviso a menos que haya el potencial de 10 centímetros (4 pulgadas) de nieve, pero otros tipos de clima desordenado lo hicieron necesario el miércoles, señaló Combs.

"Eso fue por la mezcla de lluvia helada, aguanieve y nieve", dijo. "Eso empeora mucho más las condiciones de las carreteras".