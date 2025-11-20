Tragedia en Indonesia: Hallan más cuerpos tras deslizamientos

YAKARTA, Indonesia (AP) — Los rescatistas recuperaron más cuerpos enterrados por deslaves en dos áreas de la isla de Java, en Indonesia, con lo que el número de muertes confirmadas por los deslizamientos de tierra se elevó a 23, dijeron funcionarios el jueves.

Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, afirmó que los trabajadores cavaron entre toneladas de lodo y escombros con casi dos docenas de excavadoras en el distrito de Cilacap, en la provincia de Java Central, y recuperaron cuatro cuerpos el miércoles después de que deslizamientos de tierra provocados por lluvias torrenciales la semana pasada afectaran decenas de casas en tres aldeas.

Los hallazgos elevaron el número de muertos a 20 en esa área. Añadió que aún buscan a tres personas que se reportan como desaparecidas.

Funcionarios locales también dijeron que 296 casas serían reubicadas de la zona propensa a deslizamientos de tierra en los próximos seis meses, y que cada familia que espere una nueva casa recibirá 600.000 rupias (36 dólares) al mes como compensación.

El miércoles, los rescatistas también recuperaron un cuerpo de un deslizamiento de tierra en otra parte de Java Central, elevando el número de muertos allí a tres.

Más de 500 rescatistas han sido desplegados para buscar a 25 personas reportadas como desaparecidas después de un deslave que se registró en el distrito de Banjarnegara el sábado, sepultando al menos 54 casas, señaló Muhari. Casi 1.000 personas tuvieron que trasladarse a refugios gubernamentales.

Las imágenes publicadas por la agencia mostraban campos de arroz transformados en lodo turbio y a socorristas cavando en aldeas cubiertas por lodo espeso, rocas y árboles arrancados de raíz.

Las lluvias estacionales causan frecuentes deslizamientos de tierra e inundaciones en Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas donde millones de personas viven en áreas montañosas o en llanuras aluviales. ___