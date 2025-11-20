Rusia ataca otra ciudad ucraniana

Kiev, Ucrania.- Un gran ataque con drones y misiles rusos golpeó la ciudad ucraniana de Ternopil y mató al menos a 25 personas, entre ellas tres menores, dijeron las autoridades el miércoles, mientras el presidente del país, Volodymyr Zelenski, llegaba a Turquía en busca de apoyo diplomático para su lucha contra la invasión rusa.

El operativo nocturno alcanzó dos bloques de apartamentos de nueve pisos en Ternopil, a unos 200 kilómetros de la frontera con Polonia, explicó el ministro del Interior, Ihor Klymenko. Al menos 73 personas más resultaron heridas, incluidos 15 niños, indicaron los servicios de emergencia.

Al menos 19 de los fallecidos murieron quemados, incluidos tres niños de 5, 7 y 16 años, dijo el ministro Klymenko. Dos docenas de personas siguen desaparecidas, agregadas en la televisión nacional, y los rescatistas esperan trabajar al menos dos días más para completar la búsqueda entre los escombros.

Rusia disparó 476 drones de ataque y señuelos, así como 48 misiles de varios tipos, contra objetivos ucranianos durante la noche, de acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania. El bombardeo incluyó 47 misiles de crucero, de los cuales todos menos seis fueron interceptados por las defensas antiaéreas, apuntó. Aviones F-16 y Mirage-2000 suministrados por Occidente interceptaron al menos 10 misiles de crucero, señaló.

“Cada ataque descartado contra la vida cotidiana indica que la presión sobre Rusia (para detener la guerra) es insuficiente”, escribió Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram.

Zelenski se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en Ankara más tarde el miércoles como parte de sus esfuerzos para aislar diplomáticamente al presidente de Rusia, Vladímir Putin, y aumentar la presión internacional en su contra.

En breves declaraciones a la prensa, Zelenski y Erdogan expresaron su compromiso de encontrar una solución pacífica. Turquía es un mediador clave en la región del Mar Negro, manteniendo relaciones tanto con Ucrania como con Rusia.

“Contamos con la fuerza de la diplomacia turca, en (cómo) se entiende en Moscú”, indicó.

Zelenski dijo que había visto “algunas posiciones y señales de Estados Unidos”. No se ofrecieron más detalles, pero se espera que el viernes entren en vigor nuevas y duras sanciones estadounidenses a la industria petrolera rusa, diseñadas para llevar a Putin a la mesa de negociaciones.