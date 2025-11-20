Hace erupción el volcán Monte Semeru de Indonesia

Yakarta, Indonesia.- El volcán Monte Semeru de Indonesia entró en erupción el miércoles, cubriendo a varias aldeas de ceniza y llevando a las autoridades a elevar la alerta a su máximo nivel.

El Monte Semeru, en la provincia de Java Oriental, desató avalanchas de ardientes de ceniza caliente y una mezcla de rocas, lava y gas que viajaron hasta 7 kilómetros por sus laderas varias veces desde el mediodía hasta el anochecer, mientras una columna de nubes calientes se elevó 2 kilómetros en el aire, informó la Agencia de Geología de Indonesia en un comunicado.

La erupción a lo largo del día obligó a las autoridades a elevar el nivel de alerta del volcán dos veces, del tercer nivel más alto al más alto, según la agencia. No se han reportado víctimas.

Más de 300 residentes en las tres aldeas más en riesgo en el distrito de Lumajang fueron evacuados a refugios gubernamentales, informó Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres.

Dijo que el aumento de la actividad del volcán el miércoles por la tarde llevó a las autoridades a ampliar la zona de peligro a 8 kilómetros del cráter. Se aconsejó a las personas mantenerse alejadas de un área a lo largo del río Besuk Kobokan, que es el camino del flujo de lava mientras el gas ardiente descendía por las laderas del Semeru.

Los residentes, algunos con caras cubiertas de polvo volcánico y lluvia, huyeron a refugios temporales o se dirigieron a otras áreas seguras.

Los medios locales informaron que las autoridades están luchando para rescatar a unas 178 personas varadas en la montaña de 3.676 metros (12.060 pies) en el puesto de monitoreo de Ranu Kumbolo. El grupo incluye 137 escaleras mecánicas, 15 porteadores, siete guías y seis funcionarios de turismo.