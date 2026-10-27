Tregua no frenó el genocidio en Franja de Gaza

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Jerusalén.- Un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza no ha detenido lo que un grupo de expertos independientes designados por la ONU afirma que es un genocidio llevado a cabo por Israel en el territorio, señaló el equipo en un nuevo informe el lunes. También acusaron a las fuerzas israelíes de crímenes de lesa humanidad, incluidas tortura y violación, en Cisjordania.

En respuesta, la misión de Israel en Ginebra pidió la disolución de la comisión y dijo en X que el informe marcó un ejemplo de la "campaña de desinformación del organismo para demonizar al Estado de Israel y presentar su mera existencia como criminal".

Israel ha criticado durante mucho tiempo el trabajo de la comisión y negó las acusaciones de genocidio en Gaza y de agresión sexual por parte de sus fuerzas.

Las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, que busca documentar con minucioso detalle las denuncias y las pruebas de crímenes para reforzar la rendición de cuentas de los responsables, podrían ser utilizadas por fiscales de la Corte Penal Internacional u otras jurisdicciones para intentar llevar justicia a las víctimas y sus familiares.

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El informe señaló el lunes que Israel continúa "cometiendo actos genocidas con la intención genocida de destruir, total o parcialmente, a los palestinos en Gaza".

Gran parte del daño se ha producido, según el informe, por la expansión de Israel hacia el interior de la Franja de Gaza durante ese período. Desde octubre de 2025, cuando se firmó el alto el fuego, las fuerzas israelíes pasaron de controlar el 53% de Gaza a al menos el 60%, indicó la comisión.

En ese tiempo, el fuego israelí a lo largo del frente ha matado al menos a 196 palestinos, incluidos 18 mujeres, 32 niños y 11 niñas.

El informe también acusó a soldados israelíes y guardias de prisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Cisjordania, incluidos exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como persecución contra civiles.

La comisión indicó que recientemente documentó seis casos en los que guardias israelíes ejercieron violencia sexual contra detenidos varones de Gaza en la prisión militar de Sde Teiman.