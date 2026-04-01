Trump afirma que Irán pidió alto al fuego, pero Teherán lo niega

El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que Irán ha pedido un alto al fuego, pero desde Teherán lo niegan, en un baile de declaraciones que se ha vuelto constante en los 33 días desde que comenzó la guerra, aunque oficialmente y sobre el papel las conversaciones son inexistentes.

Mientras Trump condiciona cualquier tregua a la reapertura total del estrecho de Ormuz y amenaza con devolver a Irán a la "Edad de Piedra", los misiles siguen cruzando la región y dejando decenas de muertos y edificios -civiles e históricos- destrozados.

El baile de declaraciones

- La versión de Trump: "El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, ¡acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América! Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado", dijo en Truth Social, sin especificar a qué líder iraní se refiere. Se espera un discurso a la nación para las 21.00 (hora Washington, 01.00 GMT) para informar sobre la guerra.

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- El desmentido: La embajada de Irán en España y el portavoz de Exteriores, Esmaeil Baqaei, negaron "oficialmente" cualquier petición de tregua. Por su parte, el vicepresidente del Parlamento, Ali Nikzad, subrayó que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, es el único con prerrogativas para autorizar negociaciones y que, hasta el momento, no lo ha hecho.

- Condiciones de Pezeshkian: "Tenemos la voluntad de poner fin a esta guerra siempre y cuando se establezcan las garantías necesarias para evitar que se repita cualquier agresión", le dijo el presidente iraní en una llamada al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Líbano e Irán siguen contando muertos

En Líbano:

- Ataques israelíes a las afueras de Beirut y al sur de la capital causaron hoy 9 muertos y 29 heridos.

- En total, ya son 1.318 los muertos y 3.935 los heridos por la ofensiva israelí aérea y terrestre en Líbano.

- Además, Israel dice haber matado al comandante del Frente Sur de Hizbulá, identificado por ellos como Hajj Yousef Ismail Hashem.

En Irán:

- Un bombardeo cerca de la clínica Hussainiya ha matado a Alireza Sohbatlou, trabajador de la Media Luna Roja de Irán. Es el tercer empleado de la organización humanitaria en ser asesinado en un mes de conflicto.

- El Ejército israelí asegura haber matado al ingeniero iraní Mahdi Wafaei, que, según la versión de Israel, estuvo detrás del establecimiento de túneles para almacenar armas por parte de Hizbulá y del ya extinto régimen de Bachar al Asad en Siria.

- Además, Israel y EEUU han bombardeado la Catedral Ortodoxa de San Nicolás de Teherán y una residencia de ancianos rusa adyacente y la antigua embajada estadounidense en Teherán -reconvertida en un museo contra Washington-.

Pero también afecta a otros países

- En Israel: Una niña de 11 años ha resultado herida en bombardeos iraníes en el norte del país. Además, los rebeldes hutíes del Yemen han vuelto a lanzar un ataque con misiles balísticos, el tercero en el marco de la actual guerra.

- En EAU: La caída de metralla de un dron interceptado en Fujairah causó la muerte de un ciudadano bangladesí en una granja.

- En Catar: Un misil iraní impactó contra el petrolero 'Aqua 1', fletado por la estatal QatarEnergy, en aguas territoriales del norte del país. Es el primer ataque directo reportado contra un buque catarí en este contexto.

El desafío de Ormuz

- Reino Unido organizará una reunión a finales de semana -sin día exacto- con líderes internacionales para "evaluar todas las medidas diplomáticas y políticas viales" con el objetivo de garantizar la seguridad de los buques y reanudar el transporte de productos básicos.

- El ministro de Industria y Tecnología emiratí, Sultán al Yaber, pidió una acción conjunta global para abrir el estrecho de Ormuz y proteger el libre flujo de la energía ante la "extorsión económica global" de Irán.

- El transporte de carga marítimo entre Rusia e Irán por el mar Caspio se incrementará considerablemente por el bloqueo del estrecho de Ormuz, según el viceministro de Transporte ruso, Dmitri Zvérev.

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Y, tras días pidiendo ayuda a la OTAN para una misión en el estrecho, hoy Trump, en una entrevista con The Telegraph, dijo que contempla retirarse de la Alianza: "Nunca me emocionó la OTAN; siempre supe que era un tigre de papel".

Freno al crecimiento

ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) anticipa que la guerra frenará el crecimiento económico mundial al 2,6 % en 2026. También predice una desaceleración aún mayor en el crecimiento del comercio de mercancías, desde el 4,7 % de 2025 a entre un 1,5 % y un 2,5 % en 2026.