Trump afirma que no está listo para acuerdo con Irán

WASHINGTON, EU., marzo 14 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense,

, afirmó que aún

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para llegar a un acuerdo que ponga fin a la, a pesar de la disposición de Teherán.El motivo, según afirmó el magnate en unacon "", es que "las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", sin especificar cuáles eran."Irán quiere llegar a un acuerdo, pero yo, porque los términos aún no son lo suficientemente sólidos", declaró el magnate en la entrevista de casi 30 minutos, añadiendo que cualquier condición tendría que ser "muy firme".Al preguntársele cuáles serían los términos de unparaa la guerra, el presidente respondió: "".El magnate confirmó que elde abandonar por completo cualquier ambición nuclear sería unadel acuerdo.En las últimas dos semanas, funcionarios de laenviaronsobre losestadounidenses en Irán y la posible duración del conflicto.En ocasiones, Trump dijo que lao más, mientras que en otras declaró que "" y que "prácticamente no queda nada que atacar".En la entrevista, Trump comentó que "el único poder que tienen —un poder que puede neutralizarse con relativa rapidez— es la capacidad de lanzar minas o. Sin embargo, una vez que completen sus operaciones a lo largo de la costa, ya no tendrán ni siquiera eso".Más tarde agregó: "de susde sus. Desmantelamos en gran medida sus instalaciones de fabricación de. En dos días, esa capacidad quedará completamente destruida".