Trump cancela ataque a Irán tras pedido de aliados del golfo

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump manifestó que aplazará un ataque militar contra Irán previsto para el martes porque están en marcha "negociaciones serias".

El anuncio de Trump en una publicación en redes sociales el lunes se produjo luego de que el fin de semana afirmó que se agotaba el tiempo para que Irán alcanzara un acuerdo o se reanudarían los combates. La semana pasada dijo que un frágil alto el fuego estaba con "soporte vital", y las fuerzas armadas estadounidenses intercambiaron disparos con fuerzas iraníes.

Trump, quien no había revelado previamente que planeaba un ataque para el martes, no ofreció detalles sobre dicho ataque en su publicación del lunes, pero indicó que ordenó a las fuerzas armadas de Estados Unidos "estar preparadas para proceder con un ataque total, a gran escala, contra Irán, en cualquier momento, en el caso de que no se alcance un acuerdo aceptable".

Trump ha amenazado durante semanas con que el alto el fuego alcanzado a mediados de abril podría terminar si Irán no lograba un acuerdo, con parámetros cambiantes para concretar dicho acuerdo. "Para Irán, el reloj está corriendo, y más les vale ponerse en marcha, rápido, o no quedará nada de ellos", manifestó el fin de semana.

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El lunes publicó que cancelaría el ataque planeado a petición de aliados de Estados Unidos en Oriente Medio, como los mandatarios de Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Trump ha fijado repetidamente plazos para Teherán y luego ha dado marcha atrás. Pero también en ocasiones ha indicado que aplazaría una acción militar para permitir que continúen las conversaciones, sólo para lanzar ataques después. Eso fue lo que ocurrió al inicio de la guerra, cuando ordenó ataques poco después de indicar que dejaría que las conversaciones siguieran su curso.

En los últimos días, Trump también ha hablado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y con el presidente chino Xi Jinping sobre la guerra con Irán.

Con las conversaciones estancadas la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo el viernes que la falta de confianza era el mayor obstáculo para las negociaciones.

En su última propuesta para poner fin a la guerra, Irán —que afirma que su programa nuclear tiene fines pacíficos— habría incluido algunas concesiones en materia nuclear. Trump calificó la propuesta como "basura".