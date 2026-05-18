Bloqueo afecta tramo de carretera Querétaro-SLP

La Guardia Nacional informó de un cierre total de circulación por presencia de personas en la carretera 57.

El bloqueo está cerca del km 034+400, de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, según se reporta.

Los manifestantes afectan la vialidad en ambos sentidos, por lo que se pide a los automovilistas manejar con precaución.

LEA TAMBIÉN Dan casi 13 años de cárcel a "pollero" detenido con 98 migrantes Francisco "N" trasladaba al grupo de personas sobre la carretera 57, tramo Matehuala-Monterrey

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí