Rechaza el PVEM que sea inviable separar a Interapas de Soledad

El diputado local del PVEM, Fernando Gámez Macías, rechazó los señalamientos de que exista inviabilidad financiera y de infraestructura por parte del Ayuntamiento de Soledad para asumir la prestación del suministro de Agua Potable tras la eventual separación del organismo.

Subrayó que las versiones relacionadas con un endeudamiento del municipio con el organismo han sido únicamente posicionamientos tendenciosos.

"Soledad no está endeudada con el Interapas, hay una cartera vencida, sí, pero la gente no puede pagar un servicio que no le llega", afirmó.

Como ejemplo, mostró un recibo por más de 22 mil pesos correspondiente a un usuario que, aseguró, tiene cinco años sin recibir agua potable en su domicilio, situación que dijo le parece "inadmisible".

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Refirió que el organismo se encuentra rebasado y puso como ejemplo las quejas de habitantes de las colonias San Felipe, entre otras.

Asimismo, dijo que desde hace varios meses mantiene mesas de trabajo con el alcalde Juan Manuel Navarro y su equipo, con el objetivo de mejorar el servicio de agua potable en el municipio, al considerar que actualmente existe una crisis hídrica en la zona metropolitana.

Afirmó que la intención de la desincorporación es que la gente realmente tenga el servicio: "Yo lo he señalado, peor de lo que estamos en este momento no podemos estar".

En ese sentido, insistió en que, en caso de concretarse la separación, inicialmente se mantendría la tarifa actual para evitar afectaciones a la ciudadanía, aunque recalcó que el tema principal no es el costo, sino garantizar el suministro del servicio.

"El paso fundamental es que la gente tenga agua. No podemos pagar el agua si no hay agua", puntualizó.