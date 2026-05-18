Las pensiones de lujo pegan a erario estatal

En la actualidad, existen tres trabajadores jubilados a quienes se les paga un retiro mensual de 146 mil pesos, es decir, un millón 752 mil pesos anuales, informó Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección General del Pensiones (DGP).

Dirección General de Pensiones analiza topes a pagos excesivos

Frente a dicho exceso, refirió que se trabaja para establecer topes en la materia, sin embargo, reconoció que al tratarse de derechos adquiridos, es necesario valorar jurídicamente la viabilidad de los mismos.

"De ahí partimos, son figuras que se llaman derechos adquiridos y otras son expectativas de derecho. Vamos a ver cómo repuntan a nivel nacional estos temas para nosotros tomar como base (...) sobre todo, los criterios de la Suprema Corte de Justicia en ese tema", remarcó.

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Sistema de Telesecundaria y pensiones onerosas para el estado

Externó que la dirección cuenta con parámetros de 60 mil a 80 mil; de 90 mil a 100 mil pesos mensuales, así como de 110 mil a 146 mil pesos, cuyas aportaciones son las más onerosas para el estado.

El directivo estatal especificó el caso particular de 300 pensionados del sistema de Telesecundaria, de los cuales cada uno obtiene 60 mil pesos mensuales.