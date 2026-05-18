Las pensiones de lujo pegan a erario estatal
Tres jubilados reciben más de 1.7 mdp al año, revela DGP
En la actualidad, existen tres trabajadores jubilados a quienes se les paga un retiro mensual de 146 mil pesos, es decir, un millón 752 mil pesos anuales, informó Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección General del Pensiones (DGP).
Dirección General de Pensiones analiza topes a pagos excesivos
Frente a dicho exceso, refirió que se trabaja para establecer topes en la materia, sin embargo, reconoció que al tratarse de derechos adquiridos, es necesario valorar jurídicamente la viabilidad de los mismos.
"De ahí partimos, son figuras que se llaman derechos adquiridos y otras son expectativas de derecho. Vamos a ver cómo repuntan a nivel nacional estos temas para nosotros tomar como base (...) sobre todo, los criterios de la Suprema Corte de Justicia en ese tema", remarcó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sistema de Telesecundaria y pensiones onerosas para el estado
Externó que la dirección cuenta con parámetros de 60 mil a 80 mil; de 90 mil a 100 mil pesos mensuales, así como de 110 mil a 146 mil pesos, cuyas aportaciones son las más onerosas para el estado.
El directivo estatal especificó el caso particular de 300 pensionados del sistema de Telesecundaria, de los cuales cada uno obtiene 60 mil pesos mensuales.
Desechan amparos contra eliminación de "pensiones doradas"
Juez determina improcedente impugnar la reforma impulsada por Claudia Sheinbaum; jubilados aún pueden apelar
no te pierdas estas noticias
IMSS activa protocolos tras amenazas a trabajadora
Pulso Online
El instituto condenó la agresión registrada en la UMF No. 7 y aseguró que la empleada recibe acompañamiento
Lluvias y calor extremo marcarán el clima en SLP
Pulso Online
Protección Civil advirtió sobre tormentas puntuales fuertes durante la tarde
Aumenta movilidad eléctrica en las calles
Samuel Moreno
Jóvenes adquieren este tipo de unidades en mayor cantidad