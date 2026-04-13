Trump borra imagen de él como Jesús, tras oleada de indignación

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, compartió una imagen generada por inteligencia artificial (IA) que lo representaba a sí mismo como Jesús.

Lo hizo después de criticar al Papa León XIV en una extensa publicación en redes sociales el domingo. Pero esta mañana se rajó, después de una fuerte oleada de críticas en todo el mundo. La imagen simplemente ya no está, sin ninguna explicación.

El Presidente de Estados Unidos criticó antes al líder de mil 400 millones de católicos en todo el mundo. Lo llamó "débil en materia de delincuencia" y "terrible en política exterior". El Papa es el primer pontífice nacido en Estados Unidos. Se ha pronunciado en contra de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, condenando la "violencia absurda e inhumana" desatada por los combates.

En respuesta a los comentarios de Trump, el Papa dijo que no tiene "ningún temor a la administración Trump, ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que debo hacer aquí".

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El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, compartió una imagen generada por inteligencia artificial (IA) que lo representaba a sí mismo como Jesús.

La imagen fue publicada en la cuenta del Presidente en su plataforma de redes sociales, Truth Social, y desapareció de su perfil a última hora de la mañana de este lunes. Se veía a Trump vestido con túnicas blancas y rojas, con las manos del Presidente emitiendo luces brillantes. Su mano derecha tocaba la frente de un hombre acostado en una cama con una bata de hospital, evocando el arte religioso que representa a Jesús sanando a los enfermos.

La imagen circula intensamente en las redes, con burlas, pero sobre todo con indignación. La ilustración se publicó sin comentarios, menos de una hora después de que Trump criticara al Papa León XIV en otro post.