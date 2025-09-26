logo pulso
Trump considera cambiar sedes de eventos deportivos por inseguridad

Ante la inseguridad, Trump sugiere cambiar las sedes de eventos deportivos en EE. UU., incluyendo ciudades como Los Ángeles, Seattle y San Francisco.

Por El Universal

Septiembre 26, 2025 12:50 p.m.
A
Trump considera cambiar sedes de eventos deportivos por inseguridad

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump sugirió que los partidos de la Copa Mundial de fútbol el año próximo que se disputen en su país, así como en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, podrían ser trasladados a otras sedes si la ciudad designada como sede se considera insegura.

"Si creo que no es seguro, lo vamos a mover", dijo Trump el jueves en la Oficina Oval después de ser preguntado sobre las ciudades anfitrionas del Mundial que se oponen a sus medidas enérgicas contra la inmigración y el crimen.

Los Ángeles, Seattle y San Francisco están entre las ciudades que albergarán partidos del Mundial 2026.

No está claro si Trump tiene la autoridad para cambiar las ciudades anfitrionas.

Trump manifestó que si su administración considera que alguna ciudad "va a ser incluso un poco peligrosa para el Mundial", así como para los Juegos de Los Ángeles 2029, "lo trasladaremos".

"Pero, espero que eso no suceda", agregó.

El Mundial de 2026 será el primero con tres países sedes, con México y Canadá como las otras. También será el primero con 48 selecciones.

Estados Unidos cuenta con 11 ciudades anfitriones. Aparte de Los Ángeles, Seattle y San Francisco, las otras son Atlanta, Boston, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

