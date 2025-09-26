Sarkozy, condenado a 5 años de prisión

París, Fra.- Un tribunal de París condenó el jueves al expresidente francés Nicolas Sarkozy a 5 años de prisión tras declararlo culpable de asociación delictiva en una presunta trama para financiar su campaña de 2007 con fondos de Libia, un veredicto que el aún influyente líder conservador denunció como “un escándalo”.

El fallo se convirtió en Sarkozy en el primer expresidente de la Francia moderna en ser sentenciado a tiempo real tras las rejas. En una decisión sorprendente, la corte dictaminó que el político de 70 años será encarcelado a pesar de su intención de apelar.

El tribunal encontró a Sarkozy culpable de asociación delictiva en un entramado entre 2005 y 2007, cuando se utilizó como ministro del Interior, para financiar su campaña presidencial con fondos libios a cambio de favores diplomáticos. Sin embargo, lo absolvió de otros tres cargos: corrupción pasiva, financiamiento ilegal de campaña y encubrimiento de malversación de fondos públicos.

Sarkozy expresó que el fallo era una humillación para el país.

La jueza Nathalie Gavarino dijo al sentenciarlo que “el objetivo de la asociación delictiva era darle una ventaja en la campaña electoral” y “preparar un acto de corrupción al más alto nivel posible en caso de que fuera elegido presidente de la República”.