Trump excluye a Sudáfrica de cumbre G20 en Miami por disputa

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que no invitará a Sudáfrica a participar en la cumbre del Grupo de los 20 el próximo año en Miami y "vamos a detener todos los pagos y subsidios" al país debido al trato que recibió un representante del gobierno de Estados Unidos en la reunión global de este año.

Trump decidió no enviar una delegación estadounidense a la reciente cumbre organizada por Sudáfrica, manifestando que lo hizo en base a sus acusaciones de que Sudáfrica reprime a su minoría blanca. Es una afirmación que Sudáfrica, que sufrió durante décadas bajo el sistema segregacionista apartheid, ha rechazado por considerarla infundada.

El presidente republicano, en una publicación en redes sociales, dijo que Sudáfrica se negó a entregar sus responsabilidades de anfitrión del G20 a un representante senior de la embajada estadounidense cuando la cumbre terminó el fin de semana.

"Por lo tanto, bajo mi dirección, Sudáfrica NO recibirá una invitación para el G20 de 2026, que se celebrará en la Gran Ciudad de Miami, Florida el próximo año", publicó Trump en Truth Social.

"Sudáfrica ha demostrado al mundo que no es un país digno de pertenecer a ningún lugar", dijo, "y vamos a detener todos los pagos y subsidios a ellos, con efecto inmediato".

La cumbre en Johannesburgo, la primera celebrada en África, fue boicoteada por Estados Unidos, un miembro fundador del G20 y la mayor economía del mundo. La declaración de la reunión, que prestó más atención a los problemas que afectan a los países en desarrollo, no fue firmada por Washington, y la administración Trump expresó su oposición a la agenda de Sudáfrica, especialmente a las partes que se centran en el cambio climático.

El lunes, Estados Unidos asumió la presidencia rotativa del G20, dejando incierto el impacto a largo plazo de la declaración sudafricana.

Por tradición, el país anfitrión entrega un mazo de madera simbólico a la nación que asume la presidencia del G20. Pero no hubo un funcionario estadounidense presente para recibirlo del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa debido al boicot.

Estados Unidos quería enviar un representante de su embajada. Sudáfrica se negó, diciendo que era un insulto que Ramaphosa entregara a un funcionario de menor rango.

Trump ha dicho que la cumbre del G20 en 2026 será en su club de golf en Doral, cerca de Miami.