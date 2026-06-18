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Trump, invitado a Versalles para cena

Por EFE

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Trump, invitado a Versalles para cena
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      París, Fra.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió al palacio de Versalles, a las afueras de París, para la cena en su honor que le ofreció su homólogo francés, Emmanuel Macron, con motivo de la conmemoración del 250 aniversario tratado de independencia de Estados Unidos.

      Trump acudió al palacio levantado por Luis XIV procedente de Évian, en los Alpes franceses, donde desde el pasado lunes participó en la cumbre del G7 junto a los mandatarios de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón.

      El presidente francés invitó a Macron a esta cena puesto que no tiene programado acudir el 4 de julio a la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

      Los dos presidentes efectuaron una visita al palacio, en particular a la suntuosa galería de los espejos, escucharon un breve concierto en la sala real y cenaron en la galería baja junto a una treintena de invitados.

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      "El presidente francés, que es muy amable, me ha invitado a cenar en Versalles. Versalles no está pintado de dorado, es algo importante", afirmó Trump, que aseguró que es "el palacio más hermoso del mundo".

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