Trump y su expansiva autoridad presidencial

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump está rompiendo rápidamente los límites tradicionales del poder presidencial al regresar a la Casa Blanca, aprovechando toda una vida de desafiar los límites en tribunales, salas de juntas y la política para forjar una visión expansiva de su autoridad.

Ya ha desencadenado una ola sin precedentes de órdenes ejecutivas, desafiando a cualquiera a detenerlo, con acciones destinadas a restringir los cruces fronterizos, limitar la garantía constitucional de la ciudadanía por nacimiento y mantener operativo el popular TikTok de propiedad china a pesar de una ley que ordena el cierre de la plataforma de videos.

Los demócratas y las organizaciones de derechos civiles se están movilizando para enfrentar a Trump en los tribunales, pero las batallas legales podrían prolongarse antes de frenar al presidente. Mientras tanto, Trump está elaborando un nuevo modelo para la presidencia, uno que demuestra la primacía de la fuerza bruta en un sistema democrático basado en controles y equilibrios entre las ramas del gobierno.

"Él va a llevarlo al máximo", dijo el senador Tommy Tuberville, un republicano de Alabama.

Trump intentó adoptar un enfoque similar en su primer mandato, con resultados mixtos. Esta vez, hay menos barreras de seguridad.

Su administración cuenta con pocos de los personajes establecidos que una vez intentaron frenar su inclinación por el caos. La Corte Suprema está llena de jueces conservadores, y recientemente decretó que los presidentes están ampliamente inmunes a la persecución por cualquier acción oficial tomada durante su mandato.

Los republicanos tienen el control completo en el Capitolio, donde los líderes deben sus posiciones mayoritarias al apoyo o aquiescencia de Trump.

En una llamativa muestra del dominio de Trump, casi nadie de su partido desafió la decisión de indultar a casi todos los acusados en conexión con al Capitolio el 6 de enero de 2021.

"No estamos mirando hacia atrás, estamos mirando hacia adelante", dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, de Dakota del Sur.

Es el tipo de escenario que los demócratas advirtieron durante la campaña del año pasado, cuando afirmaron que Trump gobernaría como un dictador si fuera elegido para otro mandato.

Sentado en el Despacho Oval apenas horas después de su juramentación el lunes, Trump rechazó la caracterización.

"No, no", expresó, sacudiendo la cabeza y frunciendo los labios. "No puedo imaginar siquiera ser llamado así".

Luego continuó garabateando su firma en las órdenes ejecutivas que estaban dispuestas sobre el Resolute Desk, el escritorio presidencial.

La ofensiva de Trump no sorprendió a Barbara Res, quien trabajó para el futuro presidente hace años en su empresa homónima.

"La política es sobre compromiso. Los negocios son todo sobre apalancamiento", dijo Res. "No es conciliador".

Aunque Trump comenzó en el tradicional negocio de los bienes raíces, parece estar adoptando la táctica de "moverse rápido y romper cosas" de los ejecutivos de empresas tecnológicas que gastaron millones en apoyar su candidatura presidencial y asistieron a su inauguración.

John Yoo, profesor de derecho en la Universidad de California en Berkeley que ayudó a expandir la autoridad presidencial mientras trabajaba para George W. Bush, dijo que las órdenes ejecutivas de Trump eran "sin precedentes en términos de su alcance y cantidad".

Aunque tales órdenes pueden ser fácilmente revertidas por un futuro presidente, podrían tener un impacto profundo por ahora.

Yoo considera "legalmente inestable" el esfuerzo de Trump para permitir que TikTok siguiera operando a pesar de que funcionarios estadounidenses lo han descrito como una amenaza a la seguridad nacional debido a temores de que China pueda acceder a datos de usuarios o manipular el algoritmo de contenido. Una ley firmada por el expresidente Joe Biden requería que la plataforma cerrara en Estados Unidos a menos que su empresa matriz china encontrara un nuevo propietario antes del domingo, el día antes de que Trump asumiera el cargo.

Pero Trump ordenó a su Departamento de Justicia no aplicar la prohibición, lo que Yoo comparó con un estudiante pidiendo más tiempo en un examen después de que se venciera el plazo.

Yoo también dijo que Trump está tratando de "realmente empujar los límites" al declarar que los migrantes que están ingresando al país constituyen una "invasión". El presidente ordenó a las fuerzas armadas ayudar a tomar "control operativo" de la frontera de Estados Unidos, pero las tropas no tienen permitida la labor policial, como incautar drogas o arrestar a migrantes.

"Esto no tiene paralelo histórico", indicó Yoo. "Esta es realmente una afirmación extraordinaria del poder presidencial".

Casi dos docenas de estados ya han demandado a Trump por su orden ejecutiva destinada a limitar la ciudadanía por nacimiento, parte de su amplio esfuerzo por restringir la inmigración. Los oponentes del presidente dijeron que la 14ª Enmienda de la Constitución establece que las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos, incluidos aquellos cuyos padres no eran ciudadanos legales en el momento de su nacimiento.

"Los presidentes tienen un amplio poder, pero no son reyes", dijo el fiscal general estatal de Nueva Jersey, Matt Platkin, un demócrata.

Dependiendo de cómo se desarrollen las batallas legales, Yoo reconoció que Trump podría establecer un nuevo estándar para sus sucesores.

"Si tiene éxito con incluso la mitad de las órdenes ejecutivas, cada futuro presidente va a querer hacer lo mismo", agregó.

No es inusual que los presidentes pongan a prueba los límites de la autoridad presidencial, dijo Julian Zelizer, un historiador de la Universidad de Princeton. Por ejemplo, Biden intentó expandir la cancelación de préstamos estudiantiles federales, pero la Corte Suprema bloqueó la propuesta.

"Pero como con la mayoría de las cosas", dijo Zelizer, "Trump va más allá que el resto para ver hasta dónde puede llegar".

Res recordó un enfoque similar en la Organización Trump, donde Trump se enorgullecía de su habilidad para reducir los costos de los contratistas o presionar a los funcionarios locales para obtener un trato favorable para sus propiedades.

"No importa lo que le dieras o le ofrecieras, él quería más", indicó.

Res agregó que Trump guardaba en su escritorio una foto en blanco y negro de Roy Cohn, un abogado conocido por su crueldad.

"La sacaba cuando discutía con un contratista", dijo. "'Aquí está mi abogado, demándame'".

El desafío continuo de Trump será mantener a los republicanos a raya en el Capitolio, y algunos han sugerido que todavía están dispuestos a enfrentarlo.

La senadora Susan Collins, una republicana de Maine conocida por su independencia, dijo que apoya algunas de las órdenes ejecutivas de Trump, pero de "otras tengo serias dudas".

El senador Adam Schiff, un demócrata de California y némesis político de Trump, dijo que las acciones de Trump abarcan "desde lo claramente inconstitucional —como en el intento de poner fin a la ciudadanía por nacimiento— hasta lo draconiano, con deportaciones masivas".

Otras, indicó, como cambiarle el nombre al Golfo de México, son simplemente "absurdas". Preguntado si el Congreso se enfrentaría a la nueva Casa Blanca, Schiff dijo que no estaba seguro. "Estamos a punto de averiguarlo".