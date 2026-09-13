Trump pide a Zelenskyy detener ataques al diésel ruso por escasez

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Trump pide al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy que detenga los ataques contra el diésel ruso porque están causando desabasto.

Un reportero le preguntó a Trump si había hablado con Zelenskyy tras su reciente conversación con el líder ruso Vladímir Putin.

"El señor Zelensky tiene que hacer una cosa. Tiene que dejar de dejar fuera de combate el combustible diésel en Rusia", dijo Trump a los reporteros al margen del Irish Open, que se está jugando en su club de Doonbeg, en Irlanda.

"Que vaya tras objetivos, pero no el combustible diésel, porque está causando una escasez de combustible diésel".

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Ataques con drones en Rusia y Ucrania

En el terreno, Rusia y Ucrania continuaron atacándose mutuamente con oleadas de drones durante la noche que dejaron civiles muertos y heridos.

Dos personas murieron en la república rusa de Tataristán, según funcionarios locales, mientras que las autoridades ucranianas informaron de ataques con drones rusos contra el puerto de Odesa, en el mar Negro, y de un incendio cerca de un paso fronterizo con Polonia.

Rusia ha intensificado su campaña aérea en las últimas semanas, utilizando misiles balísticos y drones a reacción para perforar las defensas de Ucrania y aprovechar las menguantes reservas ucranianas de interceptores de misiles. Los ataques de Moscú han tenido como objetivo la red eléctrica de Ucrania de cara al invierno, en lo que, según funcionarios, pretende desmoralizar a la población civil.

Dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas el domingo cuando drones ucranianos alcanzaron Nizhnekamsk, una ciudad de Tataristán, según la oficina del jefe regional, Rustam Minnikhanov. Los dos civiles fallecieron después de que un dron se estrelló contra un árbol cerca de su automóvil estacionado, indicó el comunicado.

Nizhnekamsk alberga un importante conjunto de refinerías y plantas petroquímicas, de caucho y de polímeros, incluidas algunas de las mayores instalaciones rusas de ese tipo. El alcalde Radmir Belyaev señaló que se había declarado un incendio "en una de las empresas de la ciudad", sin dar detalles.

Ataques a la industria petrolera rusa

Los recientes ataques ucranianos de largo alcance han apuntado a la industria rusa de petróleo y gas, que Kiev afirma que financia y alimenta directamente su guerra contra Ucrania. La campaña ucraniana con drones ha provocado racionamiento de combustible en toda Rusia, pese a que el país es un importante exportador de petróleo y gas. Otros ataques ucranianos apuntaron a grandes minoristas rusos en línea, acercando cada vez más la guerra al público.

Ucrania también afirmó el domingo haber alcanzado una importante refinería en Slavyansk-na-Kubani, en la región rusa de Krasnodar, frente a Crimea. La agencia de la Dirección de Inteligencia de Defensa de Ucrania (DIU) indicó que sus drones impactaron durante la noche una unidad clave de procesamiento de petróleo y el parque de cisternas de la refinería, lo que provocó un enorme incendio visible desde decenas de kilómetros de distancia.

Las autoridades de Krasnodar informaron que el ataque contra "una empresa" en Slavyansk-na-Kubani hirió a tres personas, dañó un oleoducto y provocó un incendio. No respondieron directamente a las afirmaciones ucranianas.

Las fuerzas rusas derribaron 389 drones ucranianos durante la noche, informó el domingo el Ministerio de Defensa, incluidos algunos sobre Tataristán, otras regiones rusas y Crimea ocupada por Rusia.

Rusia apunta a Odesa y al oeste de Ucrania

Al menos nueve personas resultaron heridas en un ataque nocturno ruso "masivo" contra Odesa, según Serhii Lysak, quien encabeza la administración militar de la ciudad. La ciudad alberga el principal centro portuario de Ucrania en el mar Negro y desde hace meses enfrenta ataques sostenidos con drones y misiles, y Kiev acusa a Moscú de intentar estrangular sus exportaciones.

Un ataque con drones ruso el sábado alcanzó un edificio residencial de gran altura en Odesa, mató a dos personas e hirió a otras 26, informaron funcionarios ucranianos. Los pisos superiores del edificio quedaron completamente destruidos, según el jefe regional Oleh Kiper.

Los ataques rusos también castigaron el oeste de Ucrania durante toda la noche, aunque no hubo reportes inmediatos de víctimas. Un dron impactó cerca del paso fronterizo Yahodyn-Dorohusk con Polonia, lo que incendió una gasolinera, según el principal diplomático de Ucrania y un portavoz del servicio aduanero local.

"Este es el terror de Putin 'llamando' directamente a las puertas de la UE y la OTAN. Los bárbaros rusos están a sus puertas, queridos socios", escribió el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, en una publicación en X.

Los pasos fronterizos de Ucrania con Polonia son un conducto para una gran proporción de la ayuda militar y humanitaria enviada al país por los aliados occidentales.

Valentyna Chernysh, portavoz de la Oficina de Aduanas de Volyn, dijo a The Associated Press que el cruce de Yahodyn estaba intacto. Señaló que nadie resultó herido, ya que el cruce fue cerrado temporalmente durante la alerta de ataque aéreo y se dirigió a la gente a refugios.

Por separado, el operador ferroviario estatal de Ucrania dijo que un dron ruso atacó la locomotora de un tren de pasajeros en la región de Volyn, a 2 km (1,2 millas) de la frontera polaca.

A principios de esta semana, dos personas murieron cuando drones rusos alcanzaron el paso fronterizo de Starokozache entre Ucrania y Moldavia el martes. Al día siguiente se evitó una "amenaza directa" a un punto de cruce polaco-ucraniano debido a la cooperación entre Varsovia y Kiev, según el primer ministro polaco Donald Tusk.

Tusk no dio más detalles del incidente el miércoles ni ninguna evidencia de participación rusa. Pero advirtió de posibles provocaciones intensificadas por Moscú en los pasos fronterizos entre Ucrania y sus vecinos europeos.

La fuerza aérea de Ucrania dijo que sus defensas aéreas derribaron o suprimieron 409 drones rusos de varios tipos durante la noche, incluida una versión más nueva a reacción que es más rápida y más difícil de interceptar. Indicó que Rusia había atacado Ucrania con 453 drones en total.

Kremlin abierto a reanudar conversaciones de paz

También el domingo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Moscú está abierto a reanudar las conversaciones de paz en otoño con Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

"No descartamos esa posibilidad. Estamos hablando específicamente del futuro previsible. Es decir, octubre no puede descartarse", dijo Peskov a los reporteros.

El fin de semana pasado, los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff mantuvieron conversaciones con el presidente Putin en Moscú, seguidas de una reunión con Zelenskyy en Kiev. Pese al último impulso diplomático, las demandas centrales de Moscú y Kiev siguen siendo mutuamente excluyentes, especialmente sobre concesiones territoriales.