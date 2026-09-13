Exhortan a emprendedores a aprovechar estímulo del 50% en licencias de funcionamiento

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La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, María Eugenia Castro Anguiano, hizo un llamado a emprendedores, madres autónomas y personas de sectores vulnerables a aprovechar los estímulos fiscales aprobados por el Cabildo, entre ellos un descuento del 50 por ciento en el pago de la licencia de funcionamiento.

Estímulos fiscales para emprendedores y sectores vulnerables

Explicó que para acceder al beneficio, los interesados deben solicitar su incorporación al programa de estímulos antes de realizar el pago de la licencia, pues posteriormente ya no podrán ingresar al esquema. Señaló que las reglas de operación ya fueron aprobadas y publicadas, por lo que los comercios que cumplan con los requisitos pueden hacer uso del descuento.

Castro Anguiano detalló que el único impedimento para acceder al estímulo es que el establecimiento tenga venta de bebidas alcohólicas. Fuera de esa condición, aseguró que el beneficio puede aplicarse sin importar el tamaño del negocio, incluso si se trata de una empresa instalada en una nave industrial de grandes dimensiones.

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Cambios en reglamentos para simplificar trámites

La regidora también destacó modificaciones realizadas a los reglamentos municipales para reducir la tramitología en la renovación de las licencias de funcionamiento. Entre los cambios se eliminó la obligación de volver a presentar algunos dictámenes que ya fueron entregados al obtener la licencia por primera vez, al considerar que no tendría sentido renovarlos si mantienen su vigencia.

El dictamen de Protección Civil sí debe renovarse cada vez que se refrenda una licencia, debido a que implica una nueva inspección del establecimiento para verificar condiciones de seguridad como señalamientos y extintores. Castro Anguiano insistió en que los estímulos fiscales y las modificaciones a los trámites buscan facilitar la apertura y continuidad de negocios, por lo que pidió a quienes forman parte de los sectores contemplados aprovechar los beneficios aprobados por el Cabildo.