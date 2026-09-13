Desactivan baile sonidero en el Barrio de Tlaxcala

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Ante reportes, policías municipales y el Ejército acudieron a un predio en la calle Aquiles Serdán

Agentes de la Policía Municipal capitalina, en coordinación con el Ejército Mexicano, desactivaron un baile sonidero que pretendía llevarse a cabo en el Barrio de Tlaxcala, esto luego de diversos reportes ciudadanos que se hicieron a la corporación.

En el operativo Base de Operaciones Mixtas (BOMI), implementado de manera coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, la 12ª. Zona Militar y la Guardia Nacional, se llevó a cabo la desactivación del baile sonidero que se iba a llevara cabo en la calle Aquiles Serdán del mencionado barrio, que además estaba identificado como un evento de alto riesgo debido a la presencia de personas vinculadas a pandillas.

La intervención se realizó durante la noche de este viernes en un predio ubicado sobre la calle Aquiles Serdán, luego de que la Policía Municipal recibió reportes ciudadanos que alertaban sobre la realización del evento que congregaba a un número considerable de personas y que no contaba con los permisos ni las medidas de seguridad correspondientes.

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Al arribar al sitio, elementos de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) de la Policía de la Capital, establecieron diálogo con los organizadores, quienes reconocieron no contar con la autorización correspondiente y accedieron a la desactivación del evento, evitando con ello posibles situaciones de riesgo para los asistentes y habitantes del tradicional barrio.