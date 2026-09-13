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Congreso de SLP denuncia presuntas agresiones en recinto legislativo

La LXIV Legislatura responsabiliza a Natalia Castillo Vera y acompañantes por los hechos violentos.

Por Redacción

Septiembre 13, 2026 01:25 p.m.
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Congreso de SLP denuncia presuntas agresiones en recinto legislativo
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      En un comunicado, la LXIV Legislatura responsabilizó a Natalia Castillo Vera y sus acompañantes por los hechos ocurridos el viernes

      Por Redacción

      El Congreso del Estado de San Luis Potosí informó sobre presuntas agresiones físicas y verbales ocurridas el viernes en el recinto legislativo y anunció que iniciará acciones legales por estos hechos.

      En un posicionamiento difundido este domingo 13 de septiembre, las diputadas y diputados que integran la LXIV Legislatura señalaron que durante los últimos meses se han registrado actos que calificaron como "violentos y denigrantes" y que, según su versión, tendrían una finalidad político-electoral.

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      Respecto a los hechos del viernes, el comunicado señala a Natalia Castillo Vera y a sus acompañantes como presuntos responsables de acciones físicas y verbales contra diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios.

      El Congreso también informó que entre las personas afectadas se encontraba la presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, a quien manifestó su solidaridad.

      El documento sostiene además que, durante los hechos, los participantes habrían mencionado en repetidas ocasiones a Gerardo Sánchez Zumaya, a quien identifica como aspirante a una candidatura a la gubernatura del estado.

      El posicionamiento no señala una participación directa de Sánchez Zumaya en los hechos ni refiere que hubiera ordenado las acciones denunciadas. La referencia del Congreso se limita a señalar que su nombre habría sido mencionado por los participantes.

      La LXIV Legislatura sostuvo que los hechos de violencia y confrontación entre actores políticos afectan la vida pública de San Luis Potosí y llamó a privilegiar el respeto a las personas, las instituciones y la legalidad.

      Finalmente, el Congreso informó que el área correspondiente iniciará las acciones legales que considere pertinentes por los hechos denunciados y para evitar situaciones similares dentro del recinto.

      El comunicado no especifica qué acciones legales serán promovidas, contra quiénes se presentarían formalmente ni ante qué autoridad.

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