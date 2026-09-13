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Localizan a persona sin vida en puente peatonal de Salvador Nava

El hecho ocurrió en el cruce con Escandón; la circulación permanece cerrada en el carril lateral

Por Redacción

Septiembre 13, 2026 09:27 a.m.
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Localizan a persona sin vida en puente peatonal de Salvador Nava
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      Una persona fue localizada sin vida en un puente peatonal ubicado sobre la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura de la calle Escandón.

       

      Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio tras recibir el reporte y permanecen en la zona como primeros respondientes.

       

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      El carril lateral de Salvador Nava Martínez fue cerrado a la circulación, debido a las diligencias que realiza personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

      Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de la persona ni mayores detalles sobre lo ocurrido.

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