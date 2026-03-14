Ucrania, "objetivo legítimo" por apoyar a Israel con drones: Irán

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmó este sábado que Ucrania, al proporcionar drones a Israel, se ha involucrado en la guerra y ha convertido su territorio en un "objetivo legítimo" para Irán.

"Al proporcionar apoyo con drones al régimen israelí, la fracasada Ucrania se ha involucrado de facto en la guerra y, conforme a la Carta de la ONU, ha convertido todo su territorio en un objetivo legítimo para Irán", dijo en X.

Este viernes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió en París con Reza Pahlavi (opositor y residente en exilio), hijo del Sha, con el que abordó la situación en Irán y lo que calificó de "operación de EE.UU. contra el régimen terrorista".

En su comparecencia conjunta, el líder de Kiev recordó que Ucrania ha enviado equipos de expertos a Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí para compartir su experiencia a la hora de derribar drones de diseño iraní como los 'Shahed'.

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Zelenski afirmó que la cúpula del Estado iraní ha sufrido "bajas significativas" y urgió mayor protección para el pueblo de Irán para que pueda decidir su destino sin beneficiarse Teherán de la situación actual.

Además, abogó por más presión internacional y esfuerzos conjuntos para lograr estos fines, y manifestó su deseo de ver "un Irán libre" que no colabore con Rusia ni desestabilice Oriente Medio, Europa y el mundo, y agradeció el apoyo del príncipe heredero a la soberanía ucraniana.