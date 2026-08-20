UE defiende a la CPI tras sanción
EU se lanzó contra la presidenta del tribunal
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Bruselas.- La Unión Europea (UE) y los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) defendieron este miércoles la labor del tribunal y de su presidenta, Tomoko Akane, quien ha sido sancionada por Estados Unidos en el último episodio de la campaña de Washington contra la corte de La Haya.
Los representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, así como la Asamblea de los Estados Partes de la CPI -donde están representados 125 países-, se pronunciaron este miércoles en apoyo de Akane y del tribunal, tras el anuncio el martes de las nuevas sanciones de Estados Unidos.
La administración Trump decidió, en concreto, sancionar a la jueza japonesa y a Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal, limitando las operaciones en cuentas asociadas a ambos, al considerar que la CPI es un tribunal "corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad" y "se ha extralimitado en su mandato", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.
Las nuevas sanciones "constituyen lamentables intentos de obstaculizar a la corte y a su personal en el ejercicio de las funciones encomendadas para investigar y juzgar casos que involucran los peores crímenes conocidos por la humanidad", señaló la Asamblea de la CPI este miércoles en un comunicado.
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"Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional", señaló la CPI.
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