logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

UE defiende a la CPI tras sanción

EU se lanzó contra la presidenta del tribunal

Por EFE

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
A
UE defiende a la CPI tras sanción
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Bruselas.- La Unión Europea (UE) y los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) defendieron este miércoles la labor del tribunal y de su presidenta, Tomoko Akane, quien ha sido sancionada por Estados Unidos en el último episodio de la campaña de Washington contra la corte de La Haya.

      Los representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, así como la Asamblea de los Estados Partes de la CPI -donde están representados 125 países-, se pronunciaron este miércoles en apoyo de Akane y del tribunal, tras el anuncio el martes de las nuevas sanciones de Estados Unidos.

      La administración Trump decidió, en concreto, sancionar a la jueza japonesa y a Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal, limitando las operaciones en cuentas asociadas a ambos, al considerar que la CPI es un tribunal "corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad" y "se ha extralimitado en su mandato", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

      Las nuevas sanciones "constituyen lamentables intentos de obstaculizar a la corte y a su personal en el ejercicio de las funciones encomendadas para investigar y juzgar casos que involucran los peores crímenes conocidos por la humanidad", señaló la Asamblea de la CPI este miércoles en un comunicado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional", señaló la CPI.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estados Unidos enviará buque hospital a Perú para enfrentar El Niño
        Estados Unidos enviará buque hospital a Perú para enfrentar El Niño

        Estados Unidos enviará buque hospital a Perú para enfrentar El Niño

        SLP

        AP

        Agricultores y sectores exportadores alertan sobre pérdidas millonarias y reducción de producción.

        Detienen a reporteros en Base Vandenberg por confusión en evento
        Detienen a reporteros en Base Vandenberg por confusión en evento

        Detienen a reporteros en Base Vandenberg por confusión en evento

        SLP

        AP

        Cinco periodistas y dos militares fueron retenidos a punta de pistola en la Base Vandenberg durante una ceremonia oficial.

        Huracán Lala deja dos muertes en Isla Grande Hawai
        Huracán Lala deja dos muertes en Isla Grande Hawai

        Huracán Lala deja dos muertes en Isla Grande Hawai

        SLP

        AP

        Más de 19. mil clientes siguen sin electricidad en Hawai tras el paso del huracán Lala.

        Indiana sigue sin electricidad una semana después de tormentas
        Indiana sigue sin electricidad una semana después de tormentas

        Indiana sigue sin electricidad una semana después de tormentas

        SLP

        AP

        NIPSCO enfrenta cortes electricidad noroeste Indiana tras tormentas con 75.000 clientes sin luz.