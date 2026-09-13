Israel ataca en Gaza y causa la muerte de dos personas

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Un buque comercial iraní fue atacado a primera hora del domingo cerca del estrecho de Ormuz y una persona murió, informaron medios estatales iraníes.

Mientras tanto, los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán, afirmaron que lanzaron drones y misiles hacia el sur de Arabia Saudí, lo que incrementa la presión sobre un aliado clave de Estados Unidos en la región. Y un nuevo ataque israelí en Gaza mató a dos personas.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio.

Ataque a buque mercante iraní en Ormuz

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Los medios estatales informaron que un buque mercante iraní fue alcanzado frente a la isla de Qeshm, la isla más grande del golfo Pérsico y situada en el estrecho de Ormuz. Una persona murió y tres resultaron heridas, según los reportes.

Por separado, la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo reportó que un buque fue impactado por un proyectil cuando navegaba por el estrecho, sin ofrecer detalles. No quedó claro de inmediato si se trataba del mismo ataque.

No hubo una declaración inmediata del ejército de Estados Unidos, que anteriormente ha atacado embarcaciones con bandera iraní mientras mantiene un bloqueo de puertos iraníes. El sábado, el ejército indicó que sus fuerzas habían redirigido 100 buques comerciales en los últimos 60 días.

Ataques hutíes y situación en Yemen

Los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán, afirmaron que lanzaron drones y misiles hacia la vecina Arabia Saudí.

El portavoz militar de los hutíes, el general de brigada Yahya Saree, sostuvo en un comunicado que atacaron una base militar en la provincia de Sharurah, en la región de Najran. No aportó pruebas ni precisó cuándo ocurrió el ataque. Las sirenas sonaron en la provincia el sábado, según la defensa civil saudí, que no reportó víctimas ni daños.

La defensa civil también informó durante la noche que un proyectil cayó en la región de Al-Tawwal, cerca de la frontera con Yemen a lo largo del mar Rojo, hiriendo a dos personas y dañando una mezquita y varios otros edificios. El comunicado responsabilizó a los hutíes.

La escalada de los combates entre los hutíes y el gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudí y reconocido internacionalmente, amenaza con un retorno a la guerra civil. El gobierno de Yemen ha prometido que sus fuerzas responderán después de retirarse del rápido avance de los rebeldes en los últimos días a lo largo de la costa del mar Rojo hasta el estrecho de Bab el-Mandeb.

Al otro lado del estrecho, la pequeña nación del Cuerno de África de Yibuti ya registraba la llegada de yemeníes que hacían la peligrosa travesía para huir. Más de 2.000 personas han llegado a Yibuti, dijo el domingo la Organización Internacional para las Migraciones.

Ataque israelí en Gaza y repercusiones

Un ataque israelí alcanzó un automóvil en la Ciudad de Gaza y mató a dos personas, según el hospital al-Shifa, que recibió los cuerpos. Una nube de humo se elevaba del armazón destrozado y ensangrentado del vehículo.

"No tenían cabeza", dijo el residente Ahmad Shreim, quien se topó con los restos cuando iba a recoger a su hija de la escuela. Dijo que "no hay lugar seguro" en la Franja de Gaza.

El ejército israelí dijo que atacó a dos miembros de Hamás.

Aunque los combates más intensos han disminuido desde que un alto el fuego entró en vigor en octubre, los ataques aéreos israelíes han matado a 1.369 palestinos en ese periodo, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás, mantiene registros detallados que son considerados generalmente fiables por organizaciones internacionales. No distingue entre civiles y combatientes.

Reabren los cruces fronterizos de Irak con Irán

Las autoridades iraquíes dijeron que el tráfico de pasajeros se reanudó en cruces fronterizos clave con Irán después del cierre del sábado, tras ataques con drones lanzados desde Irak que cerraron el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí.

Un grupo paraguas de milicias iraquíes respaldadas por Irán ha negado que fueran responsables.

Los cruces de Al Sheeb, en la provincia sureña de Maysan, y Shalamcheh, en la provincia sureña de Basora, se reanudaron a primera hora del domingo, y el comercio se retomará en los próximos días, informó la Célula de Medios de Seguridad de Irak en un comunicado.

Los líderes egipcio e iraní se reúnen en Nueva Delhi

El presidente egipcio, Abdul Fatá El Sisi, y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, mantuvieron conversaciones al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, donde el grupo de economías emergentes expresó su preocupación por el aumento de las tensiones en Oriente Medio. China volvió a ofrecerse a desempeñar su "papel debido" para buscar la paz.

El Sisi dijo a Pezeshkian que Egipto espera que Irán haga todos los esfuerzos posibles para desescalar y lograr una "solución integral, sostenible y pacífica a la crisis", según un comunicado de la presidencia egipcia.

El líder egipcio también instó a poner fin a los ataques contra países árabes.