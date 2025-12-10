Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado
María Corina Machado es honrada con el Premio Nobel de la Paz y la diáspora venezolana en Buenos Aires comparte la alegría
Venezolanos residentes en Argentina se reúnen a ver la transmisión de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, este miércoles en el Centro Venezolano Argentino - Araguaney, en Buenos Aires (Argentina).
EFE
