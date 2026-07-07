Venezuela busca la normalidad

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Redacción Internacional.- El número de víctimas mortales del doble terremoto en Venezuela sigue aumentando, con 3,535 fallecidos, según el último parte oficial de este lunes, mientras el país intenta retomar la normalidad con la vuelta clases en 18 estados y el reinicio parcial del trabajo.

La cifra de heridos se mantiene igual respecto al balance del domingo (16.740) mientras que el número de fallecidos supone un aumento de 193 personas.

Mientras tanto, en el estado costero de La Guaira, epicentro del desastre, se mantienen las colas para conseguir comida y medicinas, continúa la retirada de escombros para recuperar más cuerpos de fallecidos y el Gobierno pide apoyo a la ONU para la reconstrucción de hogares ante miles de personas sin vivienda.

Doce días después de los devastadores terremotos, Venezuela intentaba este lunes retomar la normalidad con el regreso a clases y al trabajo en varios estados.

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Mientras, en La Guaira y otras regiones altamente afectadas los equipos de rescate continuaron avanzando con la retirada de escombros y la recuperación de cuerpos.

Aunque en Caracas y algunos municipios de los estados de Miranda, La Guaira, Falcón, Carabobo y Aragua las clases están suspendidas, en los otros 18 estados del país el Ministerio de Educación ordenó la reanudación de las mismas.

En La Guaira continúan largas filas para recibir comida y medicinsa y aumentó la maquinaria para la retirada de escombros, aunque cada vez hay menos operaciones de rescate de cuerpos.

La mayoría de los comercios se mantuvieron cerrados, mientras cientos de personas se aglomeraban en un centro de acopio del Ministerio de Minas y otro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para recoger una bolsa con arroz, atún y agua.

El secretario general de la ONU, António Guterres, informó a través de su portavoz de que el plan de respuesta humanitaria del organismo para Venezuela ya recibió 274 mdd.