Violencia de colonos obliga a palestinos a salir de aldea en Cisjordania

JERUSALÉN (AP) — Más de dos docenas de familias de una de las pocas aldeas beduinas palestinas que quedan en el centro de Cisjordania han empacado y abandonado sus hogares en los últimos días, diciendo que el acoso por parte de colonos judíos que viven en asentamientos no autorizados cercanos se ha vuelto insoportable.

La aldea, Ras Ein el-Auja, fue originalmente hogar de unas 700 personas de más de 100 familias que han vivido allí durante décadas.

Veintiséis familias ya se fueron el jueves, dispersándose por el territorio en busca de un lugar más seguro, dicen grupos de derechos humanos. Varias otras familias estaban empacando y saliendo el domingo.

"Hemos estado sufriendo mucho por los colonos. Todos los días, vienen a pie, o en tractores, o a caballo con sus ovejas a nuestras casas. Entran a las casas de la gente diariamente", denunció Nayef Zayed, un residente, mientras los vecinos desmontaban corrales de ovejas y estructuras de hojalata.

El ejército de Israel y el cuerpo de gobierno local de los colonos en el área no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Otros residentes prometieron quedarse por el momento. Eso los convierte en algunos de los últimos palestinos que quedan en el área, declaró Sarit Michaeli, directora internacional de B'Tselem, un grupo israelí de derechos humanos que ayuda a los residentes.

Añadió que la creciente violencia de los colonos ya ha vaciado aldeas palestinas vecinas en el polvoriento corredor de tierra que se extiende desde Ramala en el oeste hasta Jericó, a lo largo de la frontera jordana, en el este.

El área es parte del 60% de Cisjordania que ha permanecido bajo control total israelí bajo acuerdos de paz provisionales firmados en la década de 1990. Desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, más de 2.000 palestinos —al menos 44 comunidades enteras— han sido expulsados por la violencia de los colonos en el área, dice B'Tselem.

El punto de inflexión para la aldea llegó en diciembre, cuando colonos establecieron un asentamiento a unos 50 metros de las casas palestinas en el flanco noroeste de la aldea, dijeron Michaeli y Sam Stein, un activista que ha estado viviendo en la aldea durante un mes.

Los colonos paseaban por la aldea por la noche. Desaparecieron ovejas y ropa. Activistas internacionales tuvieron que comenzar a escoltar a los niños a la escuela para mantenerlos seguros.

"Los colonos nos atacan día y noche, nos han desplazado, nos acosan de todas las formas", indicó Eyad Isaac, otro residente. "Intimidan a los niños y a las mujeres".

Michaeli relató que ha presenciado a colonos caminar por la aldea por la noche, entrando en casas para filmar a mujeres y niños y manipulando la electricidad de la aldea.

Los residentes dijeron que llaman a la policía con frecuencia para pedir ayuda, pero rara vez llega. La expansión de los asentamientos ha sido promovida por sucesivos gobiernos israelíes durante casi seis décadas. Pero el gobierno de extrema derecha de Benjamin Netanyahu, que ha colocado a líderes colonos en posiciones de alto nivel, lo ha convertido en una prioridad principal.

Ese crecimiento ha sido acompañado por un aumento en la violencia de los colonos, gran parte llevada a cabo por residentes de asentamientos no autorizados. Estos asentamientos a menudo comienzan con pequeñas granjas o pastoreo que se utilizan para apoderarse de tierras, dicen palestinos y activistas contra los asentamientos. Funcionarios de las Naciones Unidas advierten que la tendencia está cambiando el mapa de Cisjordania, afianzando la presencia israelí en el área.

Unos 500.000 israelíes se han asentado en Cisjordania desde que Israel capturó el territorio, junto con Jerusalén Este y la Franja de Gaza, en la Guerra de los Seis Días de 1967. Su presencia es vista por la mayoría de la comunidad internacional como ilegal y un obstáculo para la paz. Los palestinos buscan las tres áreas para un futuro estado.

Por ahora, las familias desplazadas de la aldea se han dispersado entre otras aldeas cerca de la ciudad de Jericó y cerca de Hebrón más al sur, según residentes. Algunos vendieron sus ovejas y están tratando de mudarse a las ciudades.

Otros simplemente están desmantelando sus estructuras sin saber a dónde ir.

"¿A dónde iremos? No hay ningún lugar. Estamos dispersos", dijo Zayed, el residente, "La situación de la gente es mala. Muy mala".