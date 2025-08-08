Vladimir Putin propone cese de guerra a cambio del este de Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El líder ruso, Vladimir Putin, le dijo a Estados Unidos que detendrá la guerra a cambio del este de Ucrania, informó el medio The Wall Street Journal (WSJ).

Según el medio, se exigiría a Ucrania la entrega del este de Ucrania, una región conocida como el Donbás, sin que Rusia se comprometiera a mucho más que a cesar los combates. La oferta, que Putin transmitió el miércoles al enviado especial estadounidense Steve Witkoff en Moscú, desencadenó una turbulencia diplomática para obtener mayor claridad sobre los detalles de la propuesta.

"Los funcionarios europeos y ucranianos, que fueron informados por el presidente Trump y Witkoff en una serie de llamadas esta semana, dijeron que les preocupa que Putin simplemente esté usando la oferta como una estratagema para evitar castigar con nuevas sanciones y aranceles estadounidenses mientras continúa la guerra", reportó el WSJ.

Añadió que "los europeos buscaron aclarar un aspecto clave de la propuesta: qué sucedería en las regiones meridionales de Zaporiyia y Kherson, donde las tropas rusas también controlan parte del territorio".

Las autoridades ucranianas y europeas llevan mucho tiempo rechazando reconocer oficialmente el control ruso sobre el territorio ocupado. La Constitución ucraniana también prohíbe al mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, autorizar unilateralmente cambios territoriales, recordó el medio.