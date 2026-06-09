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Xi y Kim estrechan sus lazos diplomáticos

Por AP

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Xi y Kim estrechan sus lazos diplomáticos
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      Seúl, Corea del Sur.- El presidente chino Xi Jinping y su homólogo norcoreano Kim Jong Un subrayaron su compromiso de profundizar la cooperación entre ambos países, durante una cumbre seguida de cerca el lunes en la visita inusual de Xi a Pyongyang —un probable intento de reafirmar la influencia única de Beijing sobre su vecino socialista.

      Es la primera visita de Xi a Corea del Norte en siete años. Más temprano el lunes, recibió una fastuosa bienvenida a su llegada al aeropuerto internacional de Pyongyang. Él y su esposa, Peng Liyuan, fueron recibidos por Kim y su esposa, Ri Sol Ju, quienes sonrieron ampliamente y aplaudieron.

      Xi Jinping dijo que ambos países deben reforzar la cooperación estratégica y salvar firmemente sus respectivos intereses de soberanía y seguridad, según el informe.

      Kim señaló que la visita de Xi "demuestra claramente cuán inquebrantable" es la relación Corea del Norte-China, de acuerdo con CCTV. Citó a Kim diciendo que consolidar una nueva era de amistad entre ambos países es la "elección estratégica inmutable" de Corea del Norte.

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