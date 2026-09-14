"Zelenski debe frenar ataques al diésel ruso"

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Kiev, Ucrania.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al mandatario ucraniano Volodímir Zelenski que detenga los ataques contra el diésel ruso porque están causando desabasto.

Un reportero le preguntó a Donald Trump si había hablado con Zelenski tras su reciente conversación con el líder ruso Vladímir Putin.

"El señor Zelensky tiene que hacer una cosa. Tiene que dejar de dejar fuera de combate el combustible diésel en Rusia", dijo Trump a los reporteros al margen del Irish Open, que se está jugando en su club de Doonbeg, en Irlanda.

"Que vaya tras objetivos, pero no el combustible diésel, porque está provocando una escasez de combustible diésel".

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En el terreno, Rusia y Ucrania continuaron atacándose mutuamente con oleadas de drones durante la noche que dejaron civiles muertos y heridos.

Dos personas murieron en la república rusa de Tataristán, según funcionarios locales, mientras que las autoridades ucranianas informaron de ataques con drones rusos contra el puerto de Odesa, en el mar Negro, y de un incendio cerca de un paso fronterizo con Polonia.

Los ataques de Moscú han tenido como objetivo la red eléctrica de Ucrania de cara al invierno, en lo que pretenden desmoralizar a la población civil.

Dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas el domingo cuando drones ucranianos alcanzaron Nizhnekamsk, una ciudad de Tataristán, según la oficina del jefe regional, Rustam Minnikhanov. Los dos civiles fallecieron después de que un dron se estrelló contra un árbol cerca de su automóvil estacionado.

Asimismo, al menos nueve personas resultaron heridas en un ataque nocturno ruso "masivo" contra Odesa, según Serhii Lysak, quien encabeza la administración militar de la ciudad. La ciudad alberga el principal centro portuario de Ucrania en el mar Negro y desde hace meses enfrenta ataques sostenidos con drones y misiles, y Kiev acusa a Moscú de intentar estrangular sus exportaciones.

Asimismo, un ataque con drones rusos el sábado alcanzó un edificio residencial de gran altura en Odesa, mató a dos personas e hirió a otras 26, informaron funcionarios ucranianos. Los pisos superiores del edificio quedaron completamente destruidos.